民進黨今（14）日晚間壓軸執行台南市長初選電話民調，由資深立委林俊憲及陳亭妃對決，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，因此提前於10時左右結束，民進黨中央預計於明（15）日中午前公布結果。對此，陳亭妃壓軸發聲表示，台南、民進黨加油，今晚讓大家好好睡一覺，等待最終結果。





陳亭妃於臉書（Facebook）發文指出，她要感謝每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮地回報有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃」，就是大家的共同語言；她並呼籲支持者今晚好好睡一覺，等待中央黨部明日上午10時30分開封民調資料。

快新聞／誰接棒黃偉哲？綠台南初選民調晚間落幕 陳亭妃壓軸發聲了

民進黨中央黨部民調中心副主任劉秀專今早抽籤，決定晚間進行台南市長初選民調作業。（圖／民進黨提供）

林俊憲、陳亭妃共同競逐台南市長初選，電話民調今晚完成後，將於明日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果，決定由誰對戰藍委謝龍介。







