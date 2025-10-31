誰接聯準會主席職位 美財長曝「這時間」

美國財政部長貝森特表示，他將儘快面試新任聯準會主席候選人，以讓美國總統川普，在聖誕節前，能選出新任聯準會主席。

美國財政部長貝森特表示，他將在12月初，對新任聯準會主席候選人，進行第二輪面試，以讓美國總統川普在聖誕節前選出繼任者。貝森特也批評，聯準會對美國GDP及通貨膨脹的估計，「一直都是個錯誤」。

貝森特在接受美國媒體訪問時表示，美國政府的目標，是要選出一名新的聯準會主席，這位新主席，能夠「徹底改革整個機構」。

聯準會之前宣佈，降息一碼，也就是降0.25%，貝森特對聯準會這樣的決定，表示讚賞；不過貝森特表示，他無法理解為什麼聯準會現在又發出12月很可能「不會進一步降息」的消息，這正反映出聯準會的思考決策，「一直停留在過去」。