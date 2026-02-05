誰提前洩漏搜索？ 國民黨宜蘭黨部主委、縣議員父子遭約談

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、縣議員林岳賢父子涉入幽靈連署罷免案，今日遭檢調帶回訊問。（本刊資料照）

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、縣議員林岳賢父子今（5日）上午被調查站北機組帶往宜蘭縣調查站約談，檢調同步搜索林岳賢住處與辦公室。全案與去年「幽靈連署」罷免案及疑似提前洩漏搜索行動有關，目前兩人仍在訊問中，預計下午移送宜蘭地檢署複訊。

去年大規模罷免行動中，藍營在宜蘭推動罷免民進黨立委陳俊宇，期間爆出幽靈連署、死亡連署等違法疑雲。宜蘭地檢署在去年6月依《個資法》及《刑法》偽造私文書罪，起訴林明昌等12人。相隔半年多後，檢調今日再度約談林明昌，將調查觸角延伸至其子林岳賢的相關行為。

搜索訊息為何提前流出？

據悉，檢調去年4月即將搜索國民黨宜蘭縣黨部前一天，林岳賢疑似在家族LINE群組發文，「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部。」此舉引發檢方懷疑有人走漏情資，故重新啟動調查程序，研判是否涉及非公務人員洩密罪。今早北機組在指揮下，將父子兩人同步帶走訊問，以釐清消息來源及流向。

洩密是否影響偵查？

檢調表示，偵查行動的保密程度攸關案件發展，若提前洩漏，恐影響證據蒐集與後續偵辦。全案除延續幽靈連署偵查，也重新檢視是否有人在偵查過程中提供內部資訊，進而造成司法程序受阻。

目前，除了林明昌父子，仍有多名相關人士遭約談，檢調強調後續仍需進一步比對通訊內容與相關證據，才能釐清整體案情，全案朝幽靈連署與洩密兩方向同步偵辦。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

