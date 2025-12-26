誰操盤Netflix與派拉蒙收購戰？拍賣百年華納，掀起好萊塢軒然大波

自2022年接掌華納兄弟探索，扎斯拉夫（David Zaslav）大幅裁員、削減成本，以及公關爭議等行為備受批評，但憑藉精準交易與媒體操作，成功操盤Netflix與派拉蒙的收購戰，推升股價超三倍。儘管天價薪酬將讓他成億萬富豪，數千名員工卻面臨失業，他的作風與手段，也成為好萊塢最具爭議的案例之一。

2022年，扎斯拉夫接掌華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）執行長時，好萊塢對這位以真人實境節目起家、始終被視為圈外人的媒體高層充滿質疑。儘管他登上華納影業與HBO的權力核心，任內卻因大幅削減成本、罷工期間舉辦遊艇派對等公關失策，引發業界反感，被批評不理解內容產業與人才價值，甚至被形容為好萊塢歷史上的「重大汙點」。

然而，在華納股價一度暴跌70％的逆境下，扎斯拉夫憑藉精準的媒體操作與資產拍賣策略，引爆網飛（Netflix）與勁敵派拉蒙（Paramount）的收購戰，推動股價強彈超過三倍。然而，無論華納兄弟最終將花落誰家，都可能導致華納兄弟探索的數千名員工失業，對照扎斯拉夫的天價薪酬與股權獎酬，仍是好萊塢史上極諷刺的一幕。

扎斯拉夫是誰？精明交易下的娛樂帝國操盤手

65歲的扎斯拉夫出身紐約。擁有美國波士頓大學（Boston University）法學博士學位。2006年，他開始擔任探索傳播公司（Discovery Communications）執行長，並以《到美國結婚去》（90─Day Fiancé）、《戰痘醫生》（Dr Pimple Popper）等真人實境節目聞名。

2018年，美國電信巨擘AT&T斥資850億美元收購時代華納（Time Warner）。然而，由於不堪巨額虧損，2021年，AT&T董事會宣布分拆華納媒體（WarnerMedia），並與探索公司合併，重新命名為華納兄弟探索，旗下還包括HBO。2022年起，扎斯拉夫擔任華納兄弟探索執行長。

多年來，扎斯拉夫定期召集重量級媒體大亨，透過視訊會議平台Zoom開會，包括迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）、環球音樂（Universal Music）執行長葛蘭奇（Lucian Grainge）、《浮華世界》雜誌（Vanity Fair）前總編卡特（Graydon Carter）、索尼（Sony）前會長斯金格（Howard Stringer）。

英國《金融時報》（Financial Times）直言，2022年，華納與探索合併完成後，扎斯拉夫試圖將自己從有線電視媒體主管，重新塑造成好萊塢權力掮客。憑藉精明的交易手腕，與美國電信媒體大亨馬龍（John Malone）的提攜，他迅速躍升為好萊塢極具影響力的權力玩家。

扎斯拉夫迅速躍升為好萊塢極具影響力的權力玩家。取自華納兄弟探索官網

弱勢牌逆襲！收購戰讓股價上漲三倍

《金融時報》指出，批評者也不得不承認，受過法律訓練的扎斯拉夫，在這場華納兄弟探索的收購戰中，成功把一手劣勢牌打出了空間。一名好萊塢高層直言，扎斯拉夫這個在過程中展現最擅長的事：「他操作媒體，不斷推銷。」

扎斯拉夫任內，華納兄弟探索股價一度暴跌70％，但9月派拉蒙開始洽談收購案後，華納股價開始回溫。Netflix與派拉蒙競逐的收購戰，更推高該公司股價：19日的收盤價是27.77美元，而4月時約8美元，股價上漲超過三倍。

美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）共同創辦人、媒體大亨葛芬（David Geffen），是扎斯拉夫在紐約長島（Long Island）的鄰居，他以每股約7美元投資華納兄弟探索，並大力讚揚扎斯拉夫，成功扭轉公司頹勢的表現。

葛芬直言，評價一家媒體公司，終究要回到最基本的問題：「公司現在站在什麼位置？拍的電影有人想看嗎？電視劇有人想追嗎？是否賺錢、是否還債？」在他看來，這些關鍵問題的答案都相當明確，「他做得很好。」

一名與扎斯拉夫密切合作的銀行家透露：「這些資產基本上問題叢生，扎斯拉夫與他的團隊成功為串流業務奠定良好基礎。早在初期，Netflix就直接告訴我們，兩年前根本不會對這些資產有興趣。許多執行長只待在辦公室裡，只透過層級管理溝通，但扎斯拉夫不是這樣的人，他會親自下場。」

美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）共同創辦人、媒體大亨葛芬（左）。圖右為影星奧蘭多·布魯（Orlando Bloom）。取自Instagram@davidgeffen

充滿爭議！公司巨額虧損，他仍收天價薪酬

然而，扎斯拉夫一向備受爭議，好萊塢對他充滿懷疑。他擔任華納兄弟探索執行長以來，不僅大幅削減預算，2022年8月以來，為了節稅，甚至取消多部已完成或處於後製收尾階段的電影上映，其中包括《蝙蝠女孩》（Batgirl）。

媒體同業與友人表示，他們曾勸扎斯拉夫行事低調，但他並未採納。他搬進好萊塢電影界傳奇人物、華納兄弟共同創始人傑克（Jack Warner）在華納片廠內的舊辦公室，並積極介入創意決策，此舉引發許多業界人士不滿。他任內發生多次公關失誤，也加深外界反感，例如，2023年好萊塢罷工期間，他舉辦了明星雲集的遊艇派對。

一名前迪士尼高層透露：「他仍未被視為好萊塢圈內人。美國媒體高層都渴望被視為圈內人，能左右華府與好萊塢，那正是激勵著扎斯拉夫的動力。」

2022年，華納與探索完成大規模合併，整合過程裁掉數千名員工，扎斯拉夫卻獲得極豐厚的薪酬：年薪300萬美元，加上2200萬美元年度獎金。根據續約合約，扎斯拉夫還獲得價值1.9億美元的股票選擇權。2023年，扎斯拉夫從華納兄弟探索領取的總薪酬高達4970萬美元。

近年，扎斯拉夫的薪酬雖高，但並非全數到手。根據股東委託聲明書，2024年他獲支付近5200萬美元補償金，其中，包含連續第六年支付、超過2100萬美元的現金績效獎金。然而，華納兄弟探索去年淨虧損高達115億美元。

Netflix與派拉蒙近期出價爭奪收購華納兄弟，如果Netflix勝出，扎斯拉夫將依收購價格獲得超過4億美元的股票選擇權。若派拉蒙勝出，他可從股權與選擇權方案獲得7至8億美元；若競價持續推高，他的報酬甚至可能逼近10億美元。無論如何，這將讓他躋身極少數身價達10億美元的非創辦人出身執行長之列。

2022年，華納與探索完成大規模合併，整合過程裁掉數千名員工。取自X@wbd

外界評價分歧！被批評「唯利是圖」

美國查普曼大學（Chapman University）道奇電影與媒體藝術學院（Dodge College of Film and Media Arts）院長蓋洛威（Stephen Galloway）表示，扎斯拉夫的任期將被定義為「從一家走下坡的公司中攫取巨額報酬……，他很可能以好萊塢歷史上一個重大汙點留名，玷汙了一家傑出片廠的傳承，而這筆交易或許能為他帶來某種救贖」。

一名前迪士尼高層直言：「他總能找到方法替自己與股東賺進巨額金錢，但他永遠不會是艾格，因為他不懂內容與人才的生意，他就是不懂。」

在不少好萊塢人眼中，扎斯拉夫宛如電影《華爾街》（Wall Street）中高喊「貪婪是好事」的金融大鱷蓋柯（Gordon Gekko）。一名在華納片場工作的製片人痛批：「扎斯拉夫就是蓋柯，進來後拆解一切，再全部賣掉。他口口聲聲說要讓股東致富，完全不顧這個地方的歷史。」

一名因工作短缺而失去住處的演員透露：「自從扎斯拉夫成為執行長，我目睹華納兄弟一路掙扎，最終幾乎走向崩潰。」。

一名前迪士尼高層總結，扎斯拉夫「不是帝國建造者，更像是唯利是圖者」。

華納收購爭奪戰：Netflix勝算浮現？

Netflix在5日宣布對華納兄弟探索的830億美元收購方案，涵蓋擁有百年歷史的華納兄弟影片（Warner Bros. Pictures）、華納兄弟電視（Warner Bros. Television）、付費頻道HBO、串流平台HBO Max、以及包括《哈利波特》（Harry Potter）、權力遊戲（Game of Thrones）、DC漫畫在內的多項頂級內容IP等。

Netflix看重的是華納的創意與內容，而非單純的規模。Netflix擁有約3.25億訂閱，用戶規模幾乎是排名第二的競爭者的兩倍，但其品質落後。瑞銀（UBS）指出，Netflix在美國上架的影視數量約為華納的兩倍，但論及IMDb評分9分以上的優秀作品，HBO Max有141部，Netflix只有120部。

Netflix原以為勝券在握，派拉蒙卻隨即以1080億美元發動惡意收購，直接向華納股東喊話，使競價戰瞬間白熱化。

然而，Netflix似乎才是華納兄弟青睞的買家。17日，札斯拉夫親自帶領Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）、彼得斯（Greg Peters）走訪歷史悠久的華納兄弟影片的片廠，這場行程充滿雙方可能合作的象徵意義。同一日，華納兄弟董事會拒絕派拉蒙「敵意收購」方案，理由是該提案未能提供足夠的融資保障。