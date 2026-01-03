誰放的？延平射日雕像「突多一箭」 鄉長：非公所所為已撤下

台東縣延平鄉公所前布農族「英雄射日」雕像。(蔡旻妤攝)

台東縣延平鄉公所前布農族「英雄射日」雕像，近日被民眾發現弓上突然多出一支箭，與過去多年呈現樣貌不同，引發地方討論。該雕像自民國98年設立以來，弓上始終未放箭，近日弓上有箭格外醒目。延平鄉長余光雄表示，公所並未指示加裝箭支，初步研判可能有人認為雕像「少了箭不完整」，自行裝設，已先請人撤下。

余光雄指出，雕像原本設計為英雄拉弓射日前的「預備姿態」，象徵測試弓弦與自身力量，並非進入射擊動作，弓上無箭並非疏漏，也無吉凶之分，後續將釐清箭支來源，並在尊重布農族文化與公共安全前提下妥善處理。

高逾3公尺的「英雄射日」雕像是延平鄉重要入口意象，長年吸引遊客拍照。對於突現箭支，民眾看法不一，有人認為更具英雄氣勢，也有族人提醒箭具文化意涵，不宜隨意加裝。公所表示，將持續與族人溝通，尊重傳統脈絡，讓公共藝術傳達正確的文化精神。

