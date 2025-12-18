誰救了高虹安？立法院公文遭質疑有別份 韓國瑜是否知情？

論壇中心／董思旻報導

新竹市長高虹安涉貪案二審變無罪引發爭議，高院判決理由指出，立法院函覆稱「助理經費應屬實質補助、彈性勻用」，但根據曝光的去年立法院函覆高院公文，卻未見到相關內容，遭質疑內容非立院函覆，可能是法制局個人見解。

立法院去年10月函覆的公文中，未提及高院所說的「助理費性質屬立法委員補助費」，甚至「彌補財力不足」等用字，文末還附上秘書長周萬來的簽章，遭質疑高院法官郭豫珍看到的是哪一份公文，或有別份法制局報告。

對此，民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目指出疑點，法官如果有根據這個公文作為判決依據，在附證上應該會列出公文的文號，之後如果又爆出另一份公文，周萬來恐怕很難解釋。另外，民進黨立法委員王義川表示，公文受文單位是人事處，如果郭法官引用法制局，代表法制局也會有一份公函，當中的公文往返，韓國瑜難道都不必過目，是否也知情？

