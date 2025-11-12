誰救了NewJeans？保住5人免拆團 韓媒曝「他」是關鍵推手

NewJeans五名成員都表明要回鍋ADOR的意願。翻攝FB@official.newjeans

韓國人氣女團NewJeans宣布全員回鍋東家ADOR！據《NewDaily》昨（12日）報導，成員Hyein（惠仁）的父親是關鍵推手，他也是成員家長中唯一一位明確對解約持反對票的家長。

惠仁爸力挽狂瀾！說服諧潾一同回鍋

據報導指出，惠仁的父親從一開始就反對女兒解約，甚至為了讓未成年的女兒能重返ADOR，今年3月不惜與妻子對簿公堂，只為爭奪女兒「法定代理人資格」，一心想讓女兒惠仁重返公司。

據消息人士指出，惠仁的父親在多次與ADOR會面後，親自出面說服Haerin（諧潾）家長一同回鍋，最終促成兩人率先歸隊，也為NewJeans全面回歸率先冒曙光。

避免步上東方神起拆團前例

東方神起原有5名成員，不料2009年鬧出合約糾紛，金俊秀（左起）、朴有天、金在中另組新團JYJ，續留的昌珉、允浩繼續以東方神起名義活動，該團也在今年迎來出道22年。翻攝NAVER

報導也提及，NewJeans差點與前輩團東方神起一樣，因為合約糾紛從5人拆成兩團。當年朴有天、金在中、金俊秀與前東家SM娛樂撕破臉，三人因不滿簽下包含當兵期間約15年的奴隸合約，鬧上法院，最終打贏官司，自立門戶另組新團JYJ，而他們後續還因爲曾遭業界封殺，2015年促成《JYJ法案》造福後輩偶像；而當年續留的允浩、昌珉則繼續以東方神起名義活動。

所幸NewJeans昨在惠仁、諧潾宣布回歸ADOR的2個半小時後，另外3名成員Minji（玟池）、Hanni及Danielle也跟進，雖是先行透過律師發聲明，並未獲經紀公司官宣證實，但已朝NewJeans全員回歸之路邁出一大步。



