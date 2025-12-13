誰教的？逢甲行銷系提0成本抽成炸雞店 自爆「教授同意」：這是好機會

美軍炸雞老闆Jimmy受訪還原真相，直言聽到學生要求0成本抽成實在傻眼，當下拜託他們別來買炸雞。（圖／中視新聞）

逢甲大學行銷系學生上月包下健行路上的2樓場地舉辦派對，卻向1樓知名美式炸雞店提出「0成本抽成」，要求82分帳，遭老闆火大拒絕後，其中一名女學生在網路上公然辱罵老闆「沒打狂犬疫苗」，慘遭炎上，離譜的是，主辦單位在第一篇道歉聲明中，還自爆是教授同意「這是提升雙方知名度好機會」。

行銷系學生開趴，認為當天人流可達150人，且由於入口樓下就是美軍炸雞，參加者一定會經過，因此動念頭想跟對方合作，未料提出的卻是推薦入場成員購買炸雞，但事後要求抽取2成利潤的條件，讓老闆聽了超傻眼，當場火大回覆「拜託你們別來跟我買炸雞」。事後一名女學生惱羞，在Threads上發文公審老闆態度差、狂跳針「是不是沒打狂犬疫苗」，被罵翻後急刪文並上鎖帳號神隱。

派對主辦人事後發文道歉，卻仍陰陽怪氣，持續抱怨「全程都很有禮貌，希望老闆可以跟他們8/2分帳，卻被多次打斷，不懂老闆為何要這樣對待他們」，還自爆是教授同意，認為是個雙方都能提升曝光度的好時機，因此才會開口提出合作，還警告網友謠言止於智者。

網友們看見後大罵：「教授同意？哪個教授教的說出來」、「行銷系就5個教授，是哪個自己承認」、「教授教學生插乾股嗎？厲害了」、「這根本黑道收保護費吧」、「提升曝光度，笑死，他們是不是不知道Jimmy是何方神聖，哪需要靠學生提高名氣」，但也有人緩頰，表示教授可能不知道學生所謂的提合作是想0成本抽成，不然怎麼會允許這種事情發生。事後主辦人刪除文章，二度發出道歉文，表示想當面向Jimmy致歉，校方則承諾未來也會加強學生社會參與的素養，希望經過此事後，可以讓更多學生學習到與人合作的態度，以及尊重他人的重要性。

