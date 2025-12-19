誰敢欺侮美鳳姐？ 李沛綾透露曾因此被打

記者倪有純攝

陳美鳳37歲時演出媽媽角色，被張小燕稱為「台灣最美麗的歐巴桑」，而以這個稱呼被大家熟知。現在70了，最美麗和善良還是非她莫屬。

民視即將上檔的《豆腐媽媽》，劇中豪門核心演員李沛綾過往以惡女形象深植人心，這次演命運坎坷的正宮角色，她也提到過去在戲裡欺負一姐陳美鳳，走在路上被觀眾打。李沛綾透露，她飾演的角色欺負陳美鳳，不只被觀眾罵慘，有一次出席公開活動，一位歐巴桑非常激動衝向她，還直接打她的肩膀指責她說：「妳怎麼這麼壞？這樣欺負我們美鳳！」

陳美鳳代言假髮多年。老闆鍾日生私下透露說，美鳳很會說話，人緣很好，所以一直找她代言。陳美鳳得 到的好處是：時而短髮、時而長髮、就是她美麗的最大秘密武器。

陳美鳳人際關係满分，最近她幾乎成為所有藝人朋友重要聚會的代言人，包括藍心湄或婚宴、生日宴等，她總攬全部發言權，因此有人說她是「廣播電台」、因為所有的聚會，只要是有她，她都是最佳發言人。 現在這個年齡、身材還這麼好、是老天爺賞飯吃，她提到所有美麗「整體造型」、最終還是必須髮型決定「整體造型」的總成績。因為她代言，所以可以隨心搭配髮型。 陳美鳳說，現在這年齡就是隨心工作、任意玩。她都做到了，而且她也証明，不是夫妻親人才是最好，最好的朋友是偶遇後一直在身邊，有心事時她關心妳、開心時她陪妳歡笑，是無性別關係，也可以是好朋友。