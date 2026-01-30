誰敢講第一夫人的壞話 紀錄片《梅蘭妮》照出川普權力版圖

紀錄片《梅蘭妮》以白宮第一夫人視角，敘述川普二度出馬競選美國總統的過程。（MGM Studios提供）

如果有一部紀錄片，從2024年12月開始拍攝，目的是紀錄川普二度出馬競選美國總統，大家會想看嗎？紀錄片《梅蘭妮》（Melania）就是這樣的電影，米高梅（MGM）出價美金4,000萬元買下，還預計在本週末於戲院上映，不過到目前為止，除了在白宮與紐約甘迺迪中心的首映以外，沒有一個影評人看過，想來不給人機會趁機講第一夫人的壞話。

根據官方的介紹，紀錄片《梅蘭妮》是以第一夫人的視角，看待川普二度出馬競選美國總統，翔實拍下投票前的20天，涵蓋了第一夫人梅蘭妮從佛州再度搬回美國華盛頓的種種。感覺上這部片就是講川普的好話，但問題圍繞這部片的話題，都不是太過正面。

首先，就是這部片值得米高梅花美金4,000萬元嗎？因為眾所皆知，當川普當選後，包括Amazon、迪士尼、Netflix與派拉蒙，都紛紛出價競爭想買下這部電影，最後則是米高梅拿下。這幾個大公司都不約而同都有併購案在盤算中，川普擁有最後的決定權（想想Netflix與派拉蒙搶著要併購華納兄弟），有藉機拍馬屁的嫌疑。

川普本人當然出現在紀錄片《梅蘭妮》裡頭，但是電影公司只肯提供這張背影照。（Regine_Mahaux攝／MGM Studios提供）

另外一個頗具爭議的，就是導演布萊特雷納（Brett Ratner），他拍過成龍主演的《尖峰時刻》三部曲，恰好也是川普最愛的電影。就當天舞傳媒（Skydance）在川普點頭、成功併購派拉蒙後，派拉蒙火速宣佈會籌備第4集的拍攝工作。

但這不是布萊特雷納真正爭議的地方，2017年「#MeToo運動」爆發後，《洛杉磯時報》收到有6位女性的爆料，指責他性騷擾。這些人包括曾以科幻動作片《異種》（Species）打出名號的娜塔莎韓絲翠（Natasha Henstridge），表示在19歲時，布萊特在紐約強迫她替他口交。女星奧利薇亞穆恩（Olivia Munn）指控，當年在《鬼膽神偷》（After the Sunset）拍攝探班時，布萊特竟然在休息拖車內，表演打手槍給她看。

這些指控，讓布萊特終於在好萊塢失去了工作，他創辦的「鼠黨娛樂」（RatPac Entertainment）原本有與華納兄弟優先合作協議，也終於被放生。因此好萊塢都認為，紀錄片《梅蘭妮》根本就是給布萊特開了綠燈，讓他有機會重返影壇；至於好萊塢是否願意再給他機會，那就另當別論。

撇開導演本人的爭議不說，《梅蘭妮》在北美1,500間戲院發行上映，被業界形容為根本就是不會賺錢的生意，別說寄望從戲院上能回本，就算把日後在串流平台上架的收入全部加起來，恐怕也無法達標。去年被川普點名「沒才華、該滾蛋」的ABC電視網的《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel），就趁機揶揄，在戲院發行這齣紀錄片根本就是「價值美金7,500萬元的賄賂」。

不過身為這部紀錄片的主人翁，第一夫人梅蘭妮說，「我們實現了想要在戲院，看我們想看電影的願望，對此，感覺非常滿意，我替這部片感到自豪。」至於是否想過回本的問題，她說，「就我自己來說，電影已經成功了，關於我們所做的，一切都不言自明。」

《梅蘭妮》預告

