誰是下一個林書豪? 杰倫是國王隊首選 林彥廷必須加倍努力

林彥廷是否是下一個林書豪，目前言之過早，不過已經贏得國王隊給他非常多的機會。 (潘安彥攝影)

杰倫(左二)、布里茲克(右)分別在國王和海神隊扮演林書豪角色，但兩隊戰績低迷。 (潘安彥攝影)

杰倫(左二)、布里茲克(右)分別在國王和海神隊扮演林書豪角色，但兩隊戰績低迷。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】就在林書豪的退休儀式上，約旦籍洋將杰倫(Jalen Harris)先發上陣34分41秒，以單場23分的火力補足豪神退休的火力缺口，幫助國王隊以86比82逆轉戰局擊敗海神隊，重演半年前林書豪在TPBL第一季總冠軍賽最後一戰的神蹟，拿下勝利。

本籍美國的杰倫，足足比林書豪年輕10歲，身高193公分，本季的紀錄是平均上場32分鐘左右，平均24分、4籃板球、4助攻，在TPBL的得分榜上排行第3，算是TPBL比較接近林書豪數據的新隊友，但目前國王隊戰績還是全聯盟倒數第二，杰倫吃虧在不能以本土球員身分上場，就像海神隊最佳射手布里茲克Bogdan Bliznyuk(烏克蘭籍的小前鋒，198公分，現年30歲)，布里茲克目前就是扮演海神隊林書豪角色，他今天上場接近40分鐘，有22分7籃板2助攻，平均命中率44%(兩分球53.8%)，在聯盟得分榜上平均21.7分排名第4，僅次於杰倫。

廣告 廣告

昨天吞下主場敗仗的國王隊，今天硬拚高雄海神隊有輸不得的壓力，幸而最後一節高雄海神隊吞下7次失誤，比單節3次失誤的國王隊多了一倍，賽後海神隊總教練和主戰球員胡瓏貿都頗不服氣，有意提交相關事證送聯盟檢討。

排名TPBL最後一名的海神隊在這場比賽失誤多達19次，比主場球隊國王的10次幾乎多了一倍，較為可喜的是籃板求海神隊抓下50個，比國王隊多了11個，但雙方在激烈的防守戰中海神隊被抓了太多的失誤，也是末節新北國王隊以24比13領先11分逆轉局勢的關鍵。

這場比賽國王隊總教練洪志善給後起之秀林彥廷24分鐘36秒的上場時間，進帳5分4籃板1抄截，這名現年25歲身高185公分的新科控球後衛逐漸接近林書緯(2分2板6助攻)、李愷諺(7分4板3助攻)的表現等級，但要追上林書豪的戰力勢必還要加倍努力。

林書豪(右起第六人)，和7個娛樂圈好兄弟，坐在一起參加他的球衣告別賽。 (潘安彥攝影)

林書豪(右起第六人)，和7個娛樂圈好兄弟，坐在一起參加他的球衣告別賽。 (潘安彥攝影)