誰是下一個馬杜囉? 謝金河：今年會是川普改變世界最好看的一年

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



2026年川普以生擒委內瑞拉馬杜羅夫婦揭開序幕，全世界到今天仍然議論紛紛，這是美國力量的展現。財訊傳媒董事長謝金河表示，2026年會是川普改變世界最好看的一年！現在全球都在猜，誰是下一個馬杜羅？這次美國精準的「斬首」行動，也給世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。

謝金河指出，馬杜羅夫婦被逮捕，並且押解至美國受審，最值得關注的是瑞士銀行立即凍結馬杜羅帳戶的資產，外電報導指出，馬杜羅帳戶有6萬多枚比特幣，價值約600億美元，還有相當數量的黃金。這次美國選定馬杜羅的副手羅德里格茲接掌大局，並且放話說她如果不配合，下場會比馬杜羅還慘。

廣告 廣告

原來美國已摸清她的底細，她的錢藏在杜拜及土耳其。這些集團獨裁者都有共同模式，對立高壓整肅異己，國內民眾流亡在外，像古巴有25萬人流亡海外，伊朗有15萬人以上，委內瑞拉有超過20%的民眾流亡海外。但國家利益掌握在自己手上，並且都把藏在海外帳戶。

謝金河說明，這次美國對委內瑞拉施壓，委內瑞拉股市開始上漲，等到馬杜羅被抓消息傳出，加拉加斯股市更是大漲不已，市場期待委內瑞拉會出現新局。在海外流亡的委內瑞拉人民都走上街頭歡呼。現在全球都在猜，誰是下一個馬杜羅？

謝金河分析，這次美國精準的「斬首」行動，也給世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務！而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。

更多太報報導

花絮/大立光本益比淪光學股最差？ 林恩平怒祭庫藏股:「大立光不是最差的光學廠」

記憶體失控飆漲連鎖效應來了! 大立光林恩平:手機鏡頭規格升級放緩

大立光估1月2月逐月下滑！躋身神山CPO鏈 林恩平這樣說了