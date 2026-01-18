誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議

新北市議員卓冠廷。（翻攝自卓冠廷臉書）

中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。

國安問題非政治評論：不管哪一營涉案「一樣要辦」

卓冠廷在文中開門見山表示，在台灣365天照三餐批評政府或執政黨「都不會有事」，這是言論自由。然而，「當共諜」與「單純批評」有著本質上的巨大不同。

他強調，目前台灣正面臨確切的國安風險，此案涉及高達9名現、退役軍人提供國家軍事情報，案情極為嚴重。卓冠廷更點出，去年綠營幕僚涉案時同樣依法辦理，如今中天記者涉案也應一視同仁，「不管你是誰都要辦，這是國安問題，不是政治評論。」

批特定人士護航：絲毫沒擔心國家被滲透

針對林宸佑遭收押後，部分輿論出現「白色恐怖」或「綠色恐怖」的質疑聲浪，卓冠廷對此感到不以為然。他指出，某些人第一時間就急著喊政府抓人無理，或是質疑司法辦案，這種反應「非常可議」。

卓冠廷直言，這些人在面對國家軍事機密可能外洩的危機時，「絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機感」，反而將其操作為政治迫害。

卓冠廷：現在是辨認「在台協力者」的最好時間點

他在文末感嘆，現在正是一個非常容易辨認「誰可能是中共在台協力者」的時間點。他認為，當國家安全受到實質威脅，卻有人優先考量政黨利益或為涉案者護航，其背後的立場與心態，值得全台灣人民審慎觀察。

