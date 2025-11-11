誰是受害者？加薩飢寒迫 西岸以人奪巴民地
以哈戰火延燒兩年，停火後的加薩仍是一座煉獄。一位加薩難民母親穿著白衣，守在醫院螢幕前尋找失蹤的孩子，只盼在一具具歸還的遺體中見到熟悉身影；同一時刻，百萬加薩難民仍在帳篷裡挨餓受凍，聯合國證實援助卡車屢遭以軍刁難阻攔。約旦河西岸，更有以色列定居者闖入巴勒斯坦人的牧場，殺羊奪地。從加薩到約旦河西岸，巴勒斯坦的苦難沒有終點，中東衝突中，以色列究竟是否她們自稱的受害者？畫面會說話。
烏妲(Shaima Abu Ouda)穿上乾淨的白衣，紅頭巾很醒目，她希望今天能見到闊別兩年的次子拉揚，拉揚在上學途中遇上以哈戰爭爆發，就此失蹤至今。
加薩難民 烏妲：「我來納瑟醫院希望找到我兒子，拉揚，拉揚失蹤兩年了，今天這是第13批回加薩的(遺體)，我也來等。」
丈夫和長子都在戰禍中身亡，烏妲從幸福的少婦，變成孑然一身逃難。她在大廳坐下，眼前大螢幕上轉播的，是一具具遺體最新狀況。11月10日以色列當局又歸還了15名巴勒斯坦人的遺體，這是停火協議的一部分：哈瑪斯每歸還一具人質遺體，以色列就會歸還15具巴勒斯坦人遺體。這也間接證明雙方罹難人數多麼懸殊，而315具加薩人遺體中，只有91具確定了身分，因為加薩缺乏DNA檢測試劑盒。此刻的加薩，缺的東西可多了。
聯合國秘書長副發言人 哈克：「周末期間我們的團隊從加薩不同地區，回報了被砲擊，甚至被(以色列)海軍開火，昨天我們協調了八次，只有兩次能順利成行，四次到了當地就受阻，其中一次被耽擱了10小時，才終於獲准行動。」
從運糧到運水，就連聯合國的行動都屢屢被以色列刁難，其他慈善組織就更別提了。
加薩難民 胡德：「對我們來說啥都沒變，儘管(以軍)宣布說援助卡車可以進來，我們甚麼也沒拿到。」
乾淨水與電依然是加薩的奢侈品，冬天近在眼前，除了希望冬季衣物、保暖毯子和必要醫療設備，能及時送進加薩之外，聯合國也急著為加薩孩童補打疫苗，分發嬰幼兒營養品，不斷有零星的無辜難民，因為跨越以軍的「黃區」界線而被擊斃，但他們只是想去看看老家所在的地方。
加薩難民 納伊茲：「我覺得戰爭狀態沒有停止啊，還是一樣，我們還無法回家。」
加薩難民 歐薇絲：「我們沒被准許回去，看起來黃線區永遠不會變吧。」
加薩難民們怨恨難平，因為停火協議後，以軍仍然實際佔領大部分加薩，除了軍隊數量稍微少一點，加薩難民們無辜喪命的機率一點都沒減少：不管黃線或紅線黑線，確實位置只有以軍自己清楚。不僅在加薩，就算是約旦河西岸，巴勒斯坦民眾在面對以色列平民時，也是硬生生地矮一截被欺負。10月27日，一群以色列平民闖進約旦河西岸巴勒斯坦自治區，位於阿瑟穆(AS SAMU, WEST BANK)的一個羊舍。
巴勒斯坦牧民 達格明：「事發在10月27日中午12點45分左右，一群以色列定居者來到這裡，當時我正在祈禱，他們是來自蘇西雅定居點，一來就開始砸車、破門，我來不及逃出去只好把自己反鎖在屋內。」
殘暴冷血又蠻橫的過程，還是被沒砸掉的監視器錄下。早在1967年以色列打贏六日戰爭後(Six-Day War)，就首先開始放任平民，用各種暴力去佔領巴勒斯坦人的土地，進行系統化擴張。如今快60年過去，打勝仗的以色列更強勢，完全看不出自稱的戰爭受害者模樣。儘管這戶牧民早就買下這塊地，剛出生的11隻小羊羔，有10隻仍被活活打死。面對巴勒斯坦人與其財產，以色列軍民毫無悲憫之心。
加薩難民 烏妲：「我待在加薩北方，希望找到(次子)拉揚，因為他是在北方失蹤的，我堅持待在北方直到找到我兒子。」
那具穿著很相似衣服的遺體，結果並不是拉揚。烏妲失望了，卻也還抱著一絲希望：唯一的家人還活著嗎？這場兩年的以哈戰爭，或是綿延將近60年的以巴衝突，誰才是真正的受害者？幾代巴勒斯坦人的生活實況，訴說著一切。
