誰是台灣史上最強青少棒？鍾佳濱：我的年代美和最強
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
民進黨屏東立委鍾佳濱昨(12/6)表示，在自己的學生時代，位於屏東內埔的美和中學棒球隊，是全台灣最強的，當時可是說是世界青少棒，台灣最棒，台灣青少棒，美和最棒。
現年60歲的鍾佳濱昨夜在臉書發文指出，自己在上午參加美和科大與美和中學的聯合校慶，也讓自己回憶起，在他的學生時代，美和中學的棒球隊，是台灣最強的，可說是：「世界青少棒、台灣最棒！台灣青少棒、美和最棒！」
美和中學青少棒與青棒隊，為我國的棒球運動孕育了多位國手，過去有「南美和、北華興」之盛名，美和中學在棒球界的知名校友，包括趙士強、楊清瓏、徐生明、李居明、洪一中、呂文生、張泰山、曹竣揚、彭政閔、潘威倫、高國慶、陳晨威、張政禹等人，打過職棒的校友超過百位，全盛時期在我國本土職棒球員中，佔據近半名額。
