誰是幸運兒 300份純金錢母 市價200多萬

記者廖宜德／雲林報導

一般民眾到廟宇點光明燈或者過年走春，拿到的錢母儘管金光閃閃，不過都是鍍金的，雲林北港武德宮在20萬份錢母小紅包中，混入300份金幣小錢包，讓民眾憑運氣拿取，因為金價大漲，這300份金幣市價200多萬，漲了一倍。

雲林北港武德宮在20萬份錢母小紅包中，混入300份金幣小錢包。（圖／翻攝自雲林北港武德宮臉書）

宮廟鄭重其事請來北港鎮長做公證，並且全程開直播，將20萬份的錢母小紅包和300份金幣小紅包一起放入錢母的母庫。

司儀：「再上香。」

這樣慎重其事，因為300份金幣市價不便宜，廟方開始開放民眾點光明燈和太歲燈，另外新春期間來走春都能拿到錢母小紅包，不過20萬份當中，另外這300份純金金幣錢母更受矚目。

北港武德宮秘書蘇建華：「去年到今年，漲了一倍以上，所以這300包的金幣小紅包，市價差不多200多萬以上。」

開放點光明燈太歲燈，民眾湧入排隊。

開放點光明燈太歲燈，一早就湧入民眾排起人龍，還有民眾從台中來，全家請假來點燈。

點燈民眾：「（為什麼要這麼早？）因為玉佛燈要排隊，數量比較少，所以我們要來搶。」

金價大漲，牌價來到15600元左右，300份純金小錢母裏頭的金幣重兩分，加上雕琢工錢，市價4000元左右，屆時可以獲得金幣的民眾，換算下來機率不到百分之一。

