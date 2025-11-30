誰是新北最強油飯？網友票選10強出爐 傳香總鋪宴不到3千12月1日開搶
新北市政府今年舉辦首屆「新北油飯節」，更將於12月6日至7日在蘆洲國立空中大學舉行「新北油飯10強市集」，集結10強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。
值得注意的是，6日除了新北最強油飯結果將揭曉外，更推出「油飯傳香總鋪宴」，每桌提供10人份豐盛佳餚，僅2999元就能享用油飯為主題的特色流水席，限量27桌12月1日開放搶購。
10強職人油飯店家名單出爐
新北市舉辦「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」，共114間店家參與，吸引逾11萬人次投票，日前網路票選結束，10強店家已經出爐，綜合專業評審實體查訪，將於12月6日揭曉最後名次。
入圍的前10強職人油飯店家包括：
三重區太順油飯
陪伴三重在地與往來打拼的大家走過一甲子，始終堅持古法手工，嚴選現切台灣溫體豬、新社無毒栽種香菇與上等濁水溪長糯米，拌入手切紅蔥頭、蝦米爆香，粒粒香Q不膩，淋上獨家滷肉汁，濃郁暖心、齒頰留香。
在大都會公園旁三陽店，不用華麗山珍海味，就能帶來最樸實的人情味，延續新北在地情感，豐富遊客美食記憶。
大碗油飯
當半夜的時候，你我還在睡夢當中， 大碗油飯的老闆、工作人員就已經早起， 準備一天的美味料理。
認真、專注的料理過程，選用台灣本地的豬肉、香菇、紅蔥頭 所有豬油都是老闆娘親自挑選切取「上水」的本土黑豬油，從洗米、泡米、蒸米、爆香、炒料、拌料，所有流程都是堅持純手工的古早作法，就是要將傳統的好滋味延續下去，讓每位來買的客人都能吃到傳統的古早味。
瑞芳陳記彌月油飯
從民國73年開始做油飯，在地經營40多年，使用長糯米的舊米，黑豬肉、香菇、油蔥自己炸、配料自己炒，每天早上五點起來製作，七點開始販售，油飯特色，不管熱的吃、放涼吃都一樣Ｑ，買回家隔天蒸來吃一樣美味。
瑞芳地區有廟會活動或餐廳油飯大部分都由瑞芳陳記彌月油飯供應，第一市場在瑞芳火車站搭往九份站牌斜對面，購買方便。
金山阿滿姨油飯蘿蔔糕
金山市場的傳統美食，阿滿姨油飯在這裡已經傳承了一甲子，每一口都讓人感受到豐富濃鬱的傳統口感。採用傳統方式製作，讓糯米與各種各式材料交融出獨特的香氣，嚴選溫體豬肉，使用在地台灣小農香菇，台灣海域深海金鉤蝦，嚴選台灣長糯米，自製紅蔥酥，如果有機會快來一嚐金山阿滿姨油飯的滋味，一試愛上，回味無窮。
阿潘功夫油飯
老闆嚐遍各國美食，覺得還是傳統古早味的味道最讓人回味無窮、念念不忘。所以秉持職人精神製作傳統古早味油飯，每日現炸油蔥酥，油飯現場製做，也會定期推出特色功夫菜，如：星級港式蘿蔔糕、古早味魯豬腳、上海紅燒獅子頭等諸多美味等你來發掘。
月華油飯
月華油飯是由郭月華女士所創立，傳承四十多年的古早味油飯，嚴選香菇、蝦米、鮮肉與北港麻油拌炒，再加入自炸豬油、油蔥酥，再以木桶蒸製出粒粒分明的糯米，入口軟糯卻不粘膩，層層香氣交織出濃厚古早味，每一口都是家常的溫暖與節慶的喜悅，今年在新北油飯節月華油飯邀您一同品嚐最道地的經典油飯滋味。
驢·油飯
驢·油飯，源自母親手把手的傳承，用心延續家的古早味。以Q彈糯米飯拌入香醇炒料，簡單卻格外滿足。每日現煮，嚴選食材，細火慢熬，只為端上一碗最純粹的家常滋味。無論何處，都希望您嚐到的不只是美味，更是記憶裡家的溫度與歸屬。
肉總裁油飯肉羹
木桶炊米，守護半世紀的臺灣古早味，一碗油飯承載著1970年代的臺灣記憶，傳承至今已經超過50年。
肉總裁油飯堅持使用傳統木桶炊煮糯米，讓米粒在蒸氣中均勻受熱，吸飽香氣，搭配店家獨門特製的甜辣醬，鹹甜交織的滋味在口中綻放，這就是讓人念念不忘、一吃就上癮的古早好味道。老闆推薦經典組合，油飯搭配招牌肉羹湯，一碗飯、一碗湯，就是最溫暖的臺灣古早味記憶。
大樹下雪子肉粽
深坑大樹下雪子油飯，來自1981年肉粽職人的三代傳承。延續古早味，讓吃的人懷舊感十足，每一口都充滿溫暖幸福的滋味讓人食指大動，甚至讓人有吃不下還想再來一碗的衝動；像一道跨越時空的通道，穿梭回味童年時媽媽的味道。
油飯是採用長糯米及木桶蒸後粒粒分明、Q彈飽滿帶有耐嚼的彈性和木桶香氣，不會過於軟爛或黏糊，其中的配料有油炸過富含自然甜味的香酥紅蔥頭和滷製過的香菇絲、肉絲，味道鹹香、口感豐富，讓整個油飯增添了層次感；傳統獨有的古早風味。淺嚐一口油飯，唇齒留香。
闆娘の油飯
闆娘堅持嚴選食材，使用雲林黑珍珠糯米、台灣黑豬肉中里肌部位、精選宜蘭鬚赤蝦、在地埔里武界香菇；素食油飯更選用西班牙初榨橄欖油。每天堅持手拌油飯，為了保持食安，販售當天製作、不售隔夜油飯。油飯是不油不膩，古早味的醬香味，一試成主顧。
油飯傳香總鋪宴不用3千可吃到
6日當天更受矚目的莫過於現場擺設「油飯傳香總鋪宴」，根據曝光菜單，總鋪師團隊為活動量身打造主題料理「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」，更有「蛋酥白菜香滿堂」、「魚躍龍門展宏圖」等寓意豐富的佳餚備受期待。
每桌提供10人份豐盛佳餚，僅2999元，即可享用以油飯為主題的特色流水席，限量27桌，12月1日起開放訂桌，相關資訊可在ACCUPASS查詢。
此外，活動現場匯聚20家精選市集攤位，其中包含「新北油飯十強」專區，並邀請多組舞台及音樂表演團隊熱力登場，歡迎大家齊聚一堂，共同感受熱鬧的辦桌氛圍。
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 7 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 19 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 23 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 4 小時前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 7 小時前