誰是新北最強油飯？網友票選10強出爐 傳香總鋪宴不到3千12月1日開搶

新北市政府今年舉辦首屆「新北油飯節」，更將於12月6日至7日在蘆洲國立空中大學舉行「新北油飯10強市集」，集結10強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。

值得注意的是，6日除了新北最強油飯結果將揭曉外，更推出「油飯傳香總鋪宴」，每桌提供10人份豐盛佳餚，僅2999元就能享用油飯為主題的特色流水席，限量27桌12月1日開放搶購。

10強職人油飯店家名單出爐

新北市舉辦「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」，共114間店家參與，吸引逾11萬人次投票，日前網路票選結束，10強店家已經出爐，綜合專業評審實體查訪，將於12月6日揭曉最後名次。

入圍的前10強職人油飯店家包括：

三重區太順油飯

陪伴三重在地與往來打拼的大家走過一甲子，始終堅持古法手工，嚴選現切台灣溫體豬、新社無毒栽種香菇與上等濁水溪長糯米，拌入手切紅蔥頭、蝦米爆香，粒粒香Q不膩，淋上獨家滷肉汁，濃郁暖心、齒頰留香。

在大都會公園旁三陽店，不用華麗山珍海味，就能帶來最樸實的人情味，延續新北在地情感，豐富遊客美食記憶。

大碗油飯

當半夜的時候，你我還在睡夢當中， 大碗油飯的老闆、工作人員就已經早起， 準備一天的美味料理。

認真、專注的料理過程，選用台灣本地的豬肉、香菇、紅蔥頭 所有豬油都是老闆娘親自挑選切取「上水」的本土黑豬油，從洗米、泡米、蒸米、爆香、炒料、拌料，所有流程都是堅持純手工的古早作法，就是要將傳統的好滋味延續下去，讓每位來買的客人都能吃到傳統的古早味。

瑞芳陳記彌月油飯

從民國73年開始做油飯，在地經營40多年，使用長糯米的舊米，黑豬肉、香菇、油蔥自己炸、配料自己炒，每天早上五點起來製作，七點開始販售，油飯特色，不管熱的吃、放涼吃都一樣Ｑ，買回家隔天蒸來吃一樣美味。

瑞芳地區有廟會活動或餐廳油飯大部分都由瑞芳陳記彌月油飯供應，第一市場在瑞芳火車站搭往九份站牌斜對面，購買方便。

金山阿滿姨油飯蘿蔔糕

金山市場的傳統美食，阿滿姨油飯在這裡已經傳承了一甲子，每一口都讓人感受到豐富濃鬱的傳統口感。採用傳統方式製作，讓糯米與各種各式材料交融出獨特的香氣，嚴選溫體豬肉，使用在地台灣小農香菇，台灣海域深海金鉤蝦，嚴選台灣長糯米，自製紅蔥酥，如果有機會快來一嚐金山阿滿姨油飯的滋味，一試愛上，回味無窮。

阿潘功夫油飯

老闆嚐遍各國美食，覺得還是傳統古早味的味道最讓人回味無窮、念念不忘。所以秉持職人精神製作傳統古早味油飯，每日現炸油蔥酥，油飯現場製做，也會定期推出特色功夫菜，如：星級港式蘿蔔糕、古早味魯豬腳、上海紅燒獅子頭等諸多美味等你來發掘。

月華油飯

月華油飯是由郭月華女士所創立，傳承四十多年的古早味油飯，嚴選香菇、蝦米、鮮肉與北港麻油拌炒，再加入自炸豬油、油蔥酥，再以木桶蒸製出粒粒分明的糯米，入口軟糯卻不粘膩，層層香氣交織出濃厚古早味，每一口都是家常的溫暖與節慶的喜悅，今年在新北油飯節月華油飯邀您一同品嚐最道地的經典油飯滋味。

驢·油飯

驢·油飯，源自母親手把手的傳承，用心延續家的古早味。以Q彈糯米飯拌入香醇炒料，簡單卻格外滿足。每日現煮，嚴選食材，細火慢熬，只為端上一碗最純粹的家常滋味。無論何處，都希望您嚐到的不只是美味，更是記憶裡家的溫度與歸屬。

肉總裁油飯肉羹

木桶炊米，守護半世紀的臺灣古早味，一碗油飯承載著1970年代的臺灣記憶，傳承至今已經超過50年。

肉總裁油飯堅持使用傳統木桶炊煮糯米，讓米粒在蒸氣中均勻受熱，吸飽香氣，搭配店家獨門特製的甜辣醬，鹹甜交織的滋味在口中綻放，這就是讓人念念不忘、一吃就上癮的古早好味道。老闆推薦經典組合，油飯搭配招牌肉羹湯，一碗飯、一碗湯，就是最溫暖的臺灣古早味記憶。

大樹下雪子肉粽

深坑大樹下雪子油飯，來自1981年肉粽職人的三代傳承。延續古早味，讓吃的人懷舊感十足，每一口都充滿溫暖幸福的滋味讓人食指大動，甚至讓人有吃不下還想再來一碗的衝動；像一道跨越時空的通道，穿梭回味童年時媽媽的味道。

油飯是採用長糯米及木桶蒸後粒粒分明、Q彈飽滿帶有耐嚼的彈性和木桶香氣，不會過於軟爛或黏糊，其中的配料有油炸過富含自然甜味的香酥紅蔥頭和滷製過的香菇絲、肉絲，味道鹹香、口感豐富，讓整個油飯增添了層次感；傳統獨有的古早風味。淺嚐一口油飯，唇齒留香。

闆娘の油飯

闆娘堅持嚴選食材，使用雲林黑珍珠糯米、台灣黑豬肉中里肌部位、精選宜蘭鬚赤蝦、在地埔里武界香菇；素食油飯更選用西班牙初榨橄欖油。每天堅持手拌油飯，為了保持食安，販售當天製作、不售隔夜油飯。油飯是不油不膩，古早味的醬香味，一試成主顧。

油飯傳香總鋪宴不用3千可吃到



6日當天更受矚目的莫過於現場擺設「油飯傳香總鋪宴」，根據曝光菜單，總鋪師團隊為活動量身打造主題料理「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」，更有「蛋酥白菜香滿堂」、「魚躍龍門展宏圖」等寓意豐富的佳餚備受期待。

每桌提供10人份豐盛佳餚，僅2999元，即可享用以油飯為主題的特色流水席，限量27桌，12月1日起開放訂桌，相關資訊可在ACCUPASS查詢。

此外，活動現場匯聚20家精選市集攤位，其中包含「新北油飯十強」專區，並邀請多組舞台及音樂表演團隊熱力登場，歡迎大家齊聚一堂，共同感受熱鬧的辦桌氛圍。