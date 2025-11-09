誰是楊文科接班人？ 竹縣百里侯提名藍軍聞到煙硝味

陳見賢身兼黨部主委和副縣長，更上一層樓企圖心強烈。（圖：縣府提供）

一直被視為藍軍大本營的新竹縣，明年底縣長楊文科兩屆任期已滿，誰是楊文科的接班人，也引發各界揣測。目前外界點名立委徐欣瑩、林思銘和副縣長陳見賢是最有可能人選，儘管提名辦法尚未出爐，但隱約可嗅到藍營內部已有煙硝味。至於綠營最有可能人選還是竹北市長鄭朝方，但鄭朝方至今仍不表態並持續觀察藍軍對手誰能出線。

徐欣瑩獲口袋國會評為優秀立委，地方勸進聲不斷初選聲勢看好。（圖：徐欣瑩提供）

國民黨新任黨主席鄭麗文日前拜訪新竹縣議長張鎮榮，副縣長陳見賢獲悉鄭麗文到訪，趕到縣議會，在禮貌寒暄後，陳見賢即向黨主席鄭麗文主動請纓參選縣長。不過鄭麗文當場請張鎮榮以後多幫忙和協調人選，並未就下屆縣長議題發表任何看法。

廣告 廣告

林思銘挺過大罷免，對爭取縣長提名當仁不讓。（圖：林思銘臉書）

據了解，目前新竹縣藍軍可能爭取黨提名的人選，分別是立委徐欣瑩、立委林思銘和身兼黨部主委的副縣長陳見賢。除了陳見賢積極走訪地方表達更上一層樓的企圖心之外，徐欣瑩和林思銘則是鴨子划水，靜待黨中央提名辦法出爐，伺機而動。不過最近藍營內部還是隱約嗅到煙硝味，甚至黨中央已「喬好人選」的傳聞甚囂塵上，提名人選將採取徵召方式！讓基層支持者也開始焦慮。

藍營立委徐欣瑩是全國藍營立委中首位大罷免連署未能過關的，加上有多次全縣大選經驗，基層實力雄厚，具有測量學博士學歷，相當符合知識藍的喜愛。溪南立委林思銘在挺過大罷免後信心十足，更加堅定直取百里侯。至於副縣長陳見賢手握黨機器，與13鄉鎮市基層民代交好，對擔任楊文科接班人更是勢在必得。

綠營部分，最被看好的是個人特色鮮明的竹北市長鄭朝方！但鄭家目前仍在觀望藍營對手是誰，再評估尋求竹北市長連任，或是直取縣長大位。藍營提名辦法出爐前，勢必也會參考對比式民調，3名選將中誰出戰鄭朝方更有勝算。一般預估，在農曆年前藍綠兩大陣營的縣長人選才會更為明確。（彭清仁報導）