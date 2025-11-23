誰是楊文科接班人？ 竹縣百里侯藍營「3搶1」

去年立委選舉結束，2立委和黨部主委陳見賢感謝楊文科協助留下這張誰是接班人照片。（圖：縣黨部提供）

明年百里侯之爭藍軍黨內初選方案尚未出爐，但一向被視為大本營的新竹縣，目前3名選將都躍躍欲試，尤其副縣長兼黨部主委陳見賢，最近動作加大，透過鄉鎮長和議員連署拉抬氣勢。不過立委徐欣瑩和林思銘，還是透過勤走基層，靜待黨中央提名辦法出爐，再趁「東風」爭取提名！換言之，陳見賢拚徵召，徐欣瑩和林思銘則是比民調，黨政高層則指出，過去宮廷醬缸文化已不合時宜，只要有多人參選，協調不成就辦初選。

藍軍大本營新竹縣，誰能入主縣府成政壇熱門話題。（圖：彭清仁攝）

誰是楊文科接班人？身兼黨部主委的副縣長陳見賢，透過鄉鎮長和議員連署方式，預計在本週宣布參選新竹縣長，但陳見賢話沒說死，將以新竹縣長擬參選人身分舉辦參選誓師大會，並號召議員和鄉鎮長到場力挺。

時力黨主席王婉諭已在北埔掛看板，是否投入縣長選舉引話題。（圖：民眾提供）

立委徐欣瑩有多次全縣大選的經驗，還曾經與宋楚瑜搭檔參選副總統，具博士學歷的徐欣瑩也曾錄取NASA，但因母親病重而放棄美國工作返台。徐欣瑩也是今年大罷免中，藍營首位罷免連署未過關的立委，基層實力相當雄厚。對陳見賢動作不斷，徐欣瑩還是按既定步驟勤走基層！頂著最高學歷投入縣長選舉，徐欣瑩強調，會靜待黨中央縣市長提名辦法出爐再決定。但地方上認為，徐欣瑩參選已是箭在弦上。

至於立委林思銘，從律師、議員再到立委，在溪南地區實力相當穩固，也是近年來竹東地區藍營最佳接班人，挺過大罷免後，林思銘陣營士氣正旺，積極走訪地方爭取支持。

據了解，新竹縣一直被綠營視為艱困選區，竹北市長鄭朝方是否投入百里侯之戰，或是守住北台重要的科技城竹北市，民進黨中央和鄭朝方都尚未表態，因此綠營人選目前仍有變數！而時代力量黨主席王婉諭，最近則在北埔鄉交通要道率先掛上看板，是否有意爭取綠營支持參選縣長，也是政壇關注焦點。新竹縣明年百里侯之爭，藍綠黃白動作頻頻，牽一髮而動全身！可能要在農曆春節過後，局勢才會明朗。（彭清仁報導）