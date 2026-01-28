誰是生命中的關鍵貴人？唐綺陽秒答就是她

游安順、林怡婷、馬士媛跨世代合作，聯手演出新片《恨女的逆襲》。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，接受心理測驗，「測出你生命中關鍵貴人」。看著游安順在兩位晚輩面前完全沒有架子，唐綺陽感嘆現在時代不同，不再流行倚老賣老，反而能夠跨世代交流，可以激盪出不一樣的火花。

面對不同世代的加入，唐綺陽直言時代已經不一樣了。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

索艾克讓大家選擇「在家裡感到最舒服、自在的空間是以下哪一項」，唐綺陽率先選擇臥室，游安順經過一番掙扎後選擇廁所，林怡婷和馬士媛覺得是客廳。索艾克先幫唐綺陽解答，選擇臥室者的貴人是有魅力的前輩。果然唐綺陽直言自己的貴人就是經紀人，確實充滿魅力，而且看到了唐綺陽的優點，督促她好好發揮。

沒有人選擇浴室，唐綺陽覺得這代表大家都很有個性。

游安順挑了廁所，代表貴人是自由派的同事。因為這類人主要靠感覺行走社會，交友也是全憑直覺，因此如果遇到很合的朋友，就可以一起往前衝。選擇客廳的林怡婷、馬士媛，貴人就是要遇到有遠大理想、有上進心的後輩。因為她們個性慷慨大方，有後輩的激勵反而更能得到新的養分。至於沒有人選的浴室，代表生命中的貴人是有領導力、大氣的老闆。

游安順把握機會，認真向唐綺陽請教演藝事業有沒有機會更上一層樓，或是其他發展。唐綺陽知道游安順還是有拿獎的企圖心後，鐵口直斷他明年有拿獎運，因此今年應該更有企圖心。加上游安順是「走老運」型，之後會有不錯的機會上門，但要注意可能沒有對方講的那麼好。

林怡婷想知道自己適合什麼角色，唐綺陽根據她的星盤，有反差的或是很累的角色。馬士媛則是想問如何平衡生活與工作，唐綺陽認為獅子座的她無須擔心工作，但要注意不要過度努力，把自己整垮。