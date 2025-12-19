誰是盧秀燕心選接班人？江啟臣、楊瓊瓔合體看板登場拚曝光 藍營市長初選再升溫

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨台中市長初選戰火逐漸升溫，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔成為黨內最受矚目的兩大人選。現任市長盧秀燕雖尚未公開表態力挺誰，但近期街頭陸續出現兩人分別與盧秀燕合體的大型看板，引發地方政壇熱議，也讓接班布局浮上檯面。

國民黨台中市長初選戰火逐漸升溫。（圖／江啟臣服務處提供）

隨著盧秀燕明年即將卸任，藍營內部對接班人選的討論持續升溫。江啟臣與楊瓊瓔皆動作頻頻，積極爭取曝光。盧秀燕遲未表態，被視為關鍵變數，不僅牽動黨內氣氛，也讓外界關注她是否傾向透過協調方式，避免初選造成內耗。

近日有民眾發現，台中北區、南屯、龍井等多處重要路口，已掛上江啟臣與盧秀燕的合體看板，畫面中兩人頭靠著頭、握拳加油，底色喜氣，年節氛圍濃厚。江啟臣陣營表示，江、盧長期合作，是「最佳拍檔」，藉由看板向市民傳達祝福，也強調後續仍有多面看板將陸續上架。

楊瓊瓔方面同樣不落人後，她早在上月底公開表態參選，19日也在大雅區服務處掛出與盧秀燕合體看板，兩人肩靠肩、神情自信，主視覺以「馬年行大運」為主。服務處指出，當天預計在全市多處重要路口掛出約20面看板，展現爭取黨內提名的企圖心。

地方人士分析，合體看板通常需取得市長同意，加上盧秀燕過去曾公開稱江啟臣是「未來市長」，以及相關民調顯示江啟臣呈現領先，使外界對盧、江互動格外關注。也有知情人士指出，盧秀燕傾向黨內先行協調，避免初選導致分裂，相關動向已成為台中藍營接班之爭的重要觀察焦點。

