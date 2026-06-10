誰是真台北市長？占星師曝「殷瑋命盤」看蔣為何被傀儡化
娛樂中心／綜合報導
近日，台北市長蔣萬安在議會質詢，針對年初他提出的「無菸城市」議題進行回答，其中當被綠議員何孟樺問及人力規劃與預算時，蔣萬安話還沒說完，便被一旁的研考會主委殷瑋主動搶答，還與何孟樺唇槍舌戰，蔣萬安則是不發一語，靜靜的看著雙方爭執，讓何孟樺傻眼批：「到底誰是市長？」。對此，占星師小森便在臉書分析「殷瑋命盤」，指出殷瑋因過度愛秀、強勢代答，表面上在幫蔣萬安擋子彈，實際上卻反過來架空蔣萬安，使其淪為沒有主體性的「傀儡市長」。
殷瑋（左）在議會質詢時搶答，何孟樺（右）傻眼批：「到底誰是市長？」。（圖／民視新聞）
占星師小森在臉書以「文膽還是破口？殷瑋命盤看蔣萬安為何被傀儡化」為題發文，列出5大重點。
摩羯星群：政治文膽的出廠設定
小森分析指出，殷瑋本命盤太陽、水星、金星都在摩羯。摩羯是制度、權力、階層、紀律與策略的星座，因此，此人做事情會先沙盤推演、預設戰場。然而，在政治界的工作倫理，蔣萬安作為主帥本該站在最前面，他卻不甘寂寞，硬要跳到鏡頭前，要被看見，要證明自己比市長更會。結果，如今在總質詢期間，殷瑋搶著在質詢台上跟議員鬥嘴。所以誰才是市長？「一個幕僚把自己當成市長主角，已然喧賓奪主」。
水摩羯與冥王天秤四分相：與其說會說話，不如說愛壓人
接著小森表示，殷瑋最強的武器，是他的水摩羯，這意味著，他很會把一句話包裝成攻防的武器。然而，他的水星與冥王形成緊張相位。冥王代表權力、控制、深層操作與暗處力量。水星與冥王四分相的人，其溝通目的往往帶著拆解、壓迫、反制，有一股「我要把你的邏輯摧毀」的攻擊性。這種人寫議題攻防對策，會有很強的針對性。當對手打「蔣稿機」，他就回「台讀黨綱」。他越會幫蔣萬安接球、越會嗆人，蔣萬安就越像傀儡。
所以，殷瑋每補一個洞，都在替全台北示範那個洞有多大。說穿了，他不是在替蔣萬安止血，他是在替蔣萬安的無能加註解。而這也就是水冥四分相的反噬，他以為自己掌控了市長的攻防節奏，其實他親手把蔣萬安推進「被代答」的人設裡。
占星師分析殷瑋命盤直言：「與其說會說話，不如說愛壓人」。（AI圖／翻攝自殷瑋臉書）
滿月巨蟹人格：嘴上講制度，出手全是情緒
而殷瑋的月亮落巨蟹，與太陽摩羯形成日月對分相。小森說道，太陽摩羯要專業、要秩序、要權威；月巨蟹要安全感、歸屬感，也很坦護自己人。放在政治圈來看，這種配置會養出一種很難看的雙面性，表面上講制度、談專業；但一碰到自己的陣營被攻擊，立刻原形畢露，情緒先上、邏輯之後再補票。只要認定蔣萬安被打、國民黨被羞辱，他就不演了，直接變成鬥雞。
問題是，這不是市府發言人該有的樣子。也因此，他常常分不清自己在做市政說明，還是在替國民黨、蔣萬安打群架。這樣的人，嘴上說理性，出手卻很情緒；表面上講制度，實際在護神主牌。這種落差一旦被看穿，他自己就成了一手拿納稅人薪水的研考會主委，一手擔綱藍營側翼的雙棲幕僚。
土天蠍與冥王天秤：權力嗅覺很準，藏鏡人味道也很重
此外，小森也發現，殷瑋的本命盤有土天蠍、冥王天秤的配置。土天蠍懂危機、懂權力、懂鬥爭，冥王天秤則會把權力放在人際、法律、話術與政治攻防裡運作。這種人當軍師或許有其能力，他知道哪裡要守住、哪裡要切割、哪裡該反擊，知道什麼話應該放在檯面上討論，什麼話應該藏在市府的典章制度後面。
但他的問題，恰好也是太享受這種操盤的感覺。他太常出手、太常代答、太常表現得比市長更像市長，於是他成為了「藏鏡人」。或許也可以這麼說，輿論笑稱「殷瑋答」，其實是在問，蔣萬安到底是自己在當市長，還是被幕僚遙控？而或許這也正是殷瑋最該被究責的地方，他不是不知道幕僚太強會反噬主帥，但他停不下來。他越想證明自己有用，蔣萬安就越像空殼；他越會作答，蔣萬安就越像傀儡。然而，一個真正以主帥為重的幕僚會退到暗處，殷瑋卻選擇站到鎂光燈下，這種選擇，與其說是替蔣萬安服務，不如說是替自己刷存在感。
占星師小森指出殷瑋的使命不是當蔣萬安生答案，而是幫助蔣萬安更穩重、更有主體性。（圖／民視新聞資料照）
人生課題：幕僚可以是蔣團隊大腦，但別把蔣萬安看扁
最後，小森認為殷瑋的命盤課題，是他把市政問題全部降格成政治攻防的話術問題，用嘴砲掩蓋市府答不出來的事實。然而，水冥四分相要學會，語言不能只拿來壓人，也必須建立政治信任。摩羯星群的他也要學會，制度是要讓人民看見責任。摩羯-巨蟹的滿月格局的他要學會，在保護自己的陣營之前，先想清楚自己守護的是公共利益，還是政治神主牌。
殷瑋真正高階的使命，並非是替蔣萬安生成答案，也從來不在證明自己很會，他要做的，只有讓自己的主帥變得更穩重、更清楚，也更有主體性。可惜他現在走的是完全相反的路，他越站出來擋子彈，就越顯示蔣萬安是傀儡。到最後，蔣萬安不一定會被沈伯洋打敗，但可能會被自己的幕僚徹底漏氣。然而，殷瑋還仍會以為這是自己太能幹。事實上，市民要的不是「殷瑋會不會回答」，台北市民要的是「蔣萬安到底懂不懂台北市政」。台北市民不會要一個人型立牌來當市長。
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原文出處：到底誰才是台北市長「文膽還破口」？占星師曝「殷瑋命盤」分析蔣萬安為何被傀儡化
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