誰是破億台灣國片最佳助攻手？「影史10 強」綠葉/配角演員：票房吸金秘密武器！
【文 / 雀雀】電影觀眾總習慣只盯著海報中央的那張臉，但若真抽掉那些演技精湛的「綠葉」角色，那麼恐怕再華麗的主角卡司也填不滿全面性的好戲，尤其是在台灣電影。配角常常撐起國片最迷人的在地氣息，甚至有些次要或大特演員反而是名導演眼中的靈丹妙藥：彷彿只要能找他們來片中參一腳、就能激盪出整部電影的活性與親和力，甚至有機會炸出超強票房！這其實不是玄學而是科學——因為他們是真的很會演！
本文透過最新數據、以及演技分析，為大家「算」出這群「隱形冠軍」的驚人身價：一起來看看台灣最吸金的綠葉/配角演員「前 10 強」（*註1）！
TOP1、鄭志偉——29.7 億無冕王！
目前演過 8 部破億台片，共吸金 29.7 億、穩坐榜首的鄭志偉，近兩年在《關於我和鬼變成家人的那件事》（3.6 億）當廟公法師、並在《陽光女子合唱團》演典獄長，戲路廣而有鏡頭緣，是深受台灣觀眾喜愛與歡迎的演員。由於《陽光女子》票房熱度還在燒，本週再賺進三千萬票房非難事，業界普遍看好他很快就會突破 30 億大關、成為台影史第一個解鎖這項成就的配角演員（*註2）。
鄭志偉自 2008 年在賣座 5.3 億的《海角七號》中，飾演馬如龍大哥身旁形影不離的跟班開始就很有存在感：雖然唯唯諾諾卻又「不像在演戲」的生活感，正正就是鄭志偉最迷人的地方。說他是喜感甘草角色也好、是在地草根小人物也罷，重點是他融入劇情縫隙裡不讓人覺得突兀的綠葉映襯性極佳，可說是把「二十年綠葉傳奇」演繹得毫無爭議。
事實上，鄭志偉的演技或許還沒完全被發揮：端看他在《賽德克·巴萊》（上下兩集4.7 億 + 3.1 億）史詩巨作中，能單靠一場「怕爆原住民的漢人端茶戲」就把抖感演到超細膩，並在《陣頭》（3.1 億）裡也把阿西陳博正的左右手、老團員角色的職人氣息做出不搶戲又增添團魂的傳達，就知道志偉哥的表演潛力顯然不僅於此。30 億票房男星是該演演看更具挑戰性的角色了。
TOP2、王彩樺19.2 億——「台灣濱崎步」溫情？浮誇？都可以！
以精彩綜藝效果為人所熟知的彩樺姐，近期參與的電影作品票房成績不俗，只因她的表演節奏夠準，有時能快到讓人喘不過氣、也能掌握觀眾什麼時候該笑、什麼時候該哭。在2011年，賀歲片和青春片都看上彩樺姐在「台灣濱崎步」稱號崛起時的台灣姨媽魅力，先是在《雞排英雄》（1.4 億）讓她妥妥地把市井小民的韌性詮釋得恰到好處，接著《那些年，我們一起追的女孩》（4.2 億）中她演男主角柯震東的媽媽，又把愛唸、充滿疼愛的台灣母親形象演得入木三分。
但《大尾鱸鰻》（4.2 億）她又能瞬間切換成浮誇模式，把賀歲片的熱鬧氣氛推到頂點！與豬哥亮大哥合作的電影還有《大囍臨門》（2.5 億）跟《大稻埕》（2.2 億），她都貢獻出無可取代的喜劇張力，是拉觀眾一起在戲裡同歡的姨媽型流量密碼。而她在純愛片《刻在你心底的名字》（1 億）也盡責讓壓抑溫柔的母親，成為男主角張家漢背後的情感靠山。彩樺姐目前累積的台片票房數字為 19.2 億，在綠葉角色演員排第二，綜藝大姐大橫跨各類片種，底蘊深厚。
TOP3、蔡昌憲19.1 億——10 部破億台片吉祥物
若你是要找一個「每演必破億」的演員？蔡昌憲絕對是第一人選。蔡昌憲共有 10 部破億台灣電影作品，堪稱榜單上演員群中產量最高！首先是在《艋舺》（2.5 億）以義氣當頭的「白猴」一角開胡、再來就是在《那些年》搞怪耍帥的「該邊」！蔡昌憲天生帶有觀眾緣，只要出現在銀幕上就是滿滿的吉祥物既視感，更是票房保證。他特別會演主角身邊那個最溫暖可靠、偶爾又愛胡鬧的好兄弟。這種「鄰家男孩」的親切感，帶著台灣觀眾連長大以後都希望還能和這位兒時麻吉保持聯絡！
蔡昌憲在《等一個人咖啡》（2.6 億）跟《月老》（2.6 億）中也都有亮眼發揮，在《愛》（1.8 億）、《大濛》（1 億）也貢獻了不可或缺的表演人物形象。現在蔡昌憲跟王彩樺只差不到 600 萬的總票房差距，而如今九把刀的《功夫》上映在即，外界預估蔡昌憲將會靠這部新作加持、正式超車，躍升到坐二望一位置！
TOP4、馬念先18.4 億——冷幽默的節奏大師
「千年傳統，全新感受」馬念先在《海角七號》飾演推銷小米酒的「馬拉桑」留下了的經典台詞，大家現在依然很有感受！馬念先不走傳統誇張喜劇路線，而是以他帶點尷尬、卻又不失節奏的「冷幽默」在國片群裡顯得復古時髦、辨識度超高！
在《大尾鱸鰻》（4.2 億）跟《關於我和鬼變成家人的那件事》（3.6 億）中，馬念先都用獨特氣質穩住角色，特別是在《鬼家人》飾演許光漢的警局長官一腳，把嚴肅跟荒誕平衡得極好，跟許光漢的互動亦父亦友，落漆感和「吳明翰」超搭！《等一個人咖啡》（2.6 億）、《犀利人妻最終回:幸福男·不難》（1.5 億）裡，馬念先高挑又帶點呆萌的外型，總能盡職為影迷看片記憶 key 出幽默亮點。馬念先目前在台片票房共累計出 18.4 億數字，排名第四，吸金效率極高！
TOP5、鍾欣凌——18.2 億＆繼續暴衝中！
鍾欣凌能成為優柔又暖心的「國民婆婆」，但在《當男人戀愛時》（4 億）裡演「蔡姐」卻又變成令人不寒而慄的黑道大姐頭！《我的少女時代》（4.1 億）是能迅速帶動全場情緒的林真心媽媽，在《大稻埕》（2.2 億）跟《雞排英雄》（1.4 億）更都是讓劇情轉動的關鍵角色！目前鍾欣凌正處於急速上升期！《陽光女子合唱團》（4.9 億）票房強勁拉抬下，她的累計數據以驚人速度攀升。照這趨勢,她很快就會超越馬念先、正式攀上第四名！
TOP6、陳竹昇16.3 億——消失在角色背後的變色龍
陳竹昇的演技早就已是「神人等級」，作為票房綠葉演員TOP10，竹昇哥也是唯一得過金馬獎演技獎（*註3）的老戲骨。明明長得有棱有角、有著看起來會搶戲的帥氣，但陳竹昇卻有一種神祕能力，能讓自己完全消失在角色之後：不論是在《KANO》（3.4 億）他是對土地充滿情感的樸實農民、或是在《總舖師》（3 億）帶著喜感唱跳逼債的「水腳」；還有能夠自然融入黑道片《艋舺》（2.5 億）跟《角頭－浪流連》（1.6 億）的協調，陳竹昇的柔軟靈魂與適應江湖的身段、其變色龍演技著實少見。目前竹昇哥已累積出 16.3 億票房，排名第六。他的存在證明一位演員「不用站在海報正中央」才是好演員，而是只要演得入骨，一樣能創造無與倫比的表演藝術高度！
綠葉演員吸金力 TOP7 是林美秀，她共演出 7 部破億電影，累積了 15 億票房好成績。
TOP8 為蔡振南，南哥至今共演出 6 部破億台灣電影，累積 13.6 億的票房成績。
TOP9 是李李仁，李仁哥演出的 4 部破億台片包括《陣頭》、《大稻埕》、《96分鐘》與《雞排英雄》，吸金力 8 .8億。不過《周處除三害》雖在台票房沒有破億所以未列入計算，但該片全球票房突破 30 億台幣的總票房若計算進來，將直接超車鄭志偉。
至於 TOP10 則是苗可麗，可麗姐共 4 部作品累積了 8.5 億票房，順利成功擠入影史前十。且《陽光女子合唱團》現正熱映，未來有望名次繼續上升！
*註1：本文發想自「破億票房演員」為題，然而配角演員常有客串各個影視作品一兩天或者某些作品票房查無明確紀錄，是以TOP10賣座演員的票房數字的計算基礎，是訂為「票房超過7000萬之台灣國片」的作品片單來做整合計算。
*註2：本文數字計算截止日為2026/02/08（由於《陽光女子合唱團》熱賣中、《功夫》也上映在即，參與這些電影演出的演員排名名次，可能會在本週有持續變動）。
*註3：蔡振南是「3金得主」，金馬獎部分，是以《多桑》獲得第31屆金馬獎「最佳電影歌曲」獎（非演技獎項）。
