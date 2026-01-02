誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

台股2026年開紅盤多頭氣盛！權王台積電（2330）盤中衝上1,570元歷史新高，帶動加權指數突破29,250點，千金股一度擴增至29檔，寫下台股新里程碑，高價族群再度成為多頭核心。

回顧2025年封關日，台積電以1,550元作收、市值達40.19兆元，已為高價股定錨；2026年首個交易日續創新高，不僅推升指數關卡連破，也全面點燃千金族群動能。盤面上，電源管理股旭隼（6409）展現強勁爆發力，直衝漲停板1,065元鎖死；IC設計服務廠世芯-KY（3661）大漲逾6%，創意（3443）、弘塑（3131）、印能科技等半導體指標股也齊步走高，漲幅均超過4%。值得關注的是，權值四哥聯發科（2454）今日同樣勁揚近4%，股價正加速向1500元整數關卡靠攏，而散熱龍頭雙鴻（3324）與伺服器機殼大廠勤誠（8210）亦在資金簇擁下，盤中強勢重返千金之列。

法人分析指出，千金股與高價股族群不僅是產業領頭羊，更具備深厚的技術護城河與市場定價權。在市場情緒回穩之際，具備基本面支撐的高價領頭羊往往是聰明錢的首選目標，這也是為何族群能率先創高的主因。目前市場對於2026年加權指數的預期已達高度共識，各大投顧普遍預測高點將落在30,500點至35,000點之間。專家建議，由於指數能否站穩三萬點大關仍高度取決於龍頭股的表現，投資人在資產配置上應保留一定比例的權值股，以提高對指數上行行情的參與度。

隨著2026年多頭行情延燒，台股距離「30千金」的歷史紀錄僅一步之遙。檢視目前盤面，900元俱樂部成員如台達電（2308）、亞德客-KY（1590）、漢唐（2404）、新應材，以及今日回歸的雙鴻、勤誠等皆蓄勢待發。隨著權王持續墊高天花板，台股可望在今年正式進入三十千金並立的黃金盛世。

