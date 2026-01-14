誰是筆界CP王？大票上班族狂推「這支」：便宜耐用好寫

原子筆是許多上班族跟學生的必備文具，近日網友針對哪款筆CP值最高發起討論，結果大量網友都推薦同一款筆，甚至連文具公司員工也認同，他們紛紛表示「便宜耐用好寫」、「一次買都按打算」、「摔到還可以繼續寫」。

有名網友在Threads上推薦一款名為「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」的原子筆。他共更強調，這是CP值高到爆的藍筆，好寫好拿又便宜，筆不見不會心疼，這沒人能反駁吧。

文章曝光後，其他人紛紛留言「我都直接買整盒」、「買過很多貴的筆，都沒這個來得好用！」、「真的，我剛念國中的兒子也愛這隻筆！還說這種摔斷水比較不心疼」、「小北百貨有，8元不好寫，有賣12元的好寫」、「OB200A藍色讚死，文具公司店員路過」、「這我有兩打。非常好用」、「放收銀機上，常常會消失，店員寫完，直接放口袋、客人借了不還」、「冷知識，這支200A有筆芯可以買」。

不過也有人推薦其他原子筆，「SKB的SB-2000也很好寫」、「其實最好寫的是IB-1007，身上有很多魚的那支」、「TOWO東文牌OP-100 0.7，覺得這個更好寫」、「覺得全白色筆身的OB更好寫，很滑順，筆芯好像是日本製，可是幾乎沒在文具店看到零售」。

