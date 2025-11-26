誰是綠營明年母雞？羅旺哲點名「他」酸：邏輯沒錯

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，期間因在神社繪馬上寫了「台灣國桃園市」，因而引發議論，在昨（25）日王受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。對此，資深媒體人羅旺哲諷刺，王義川金句連發、能炒熱造勢場合，可說是明年綠營最強母雞，「這邏輯應該沒有錯吧」。

王義川22日在Threads發文，上傳多張自己赴日旅遊、品嘗鰻魚飯和造訪神社的照片，在這之中出現一張他前往神社參拜，在繪馬上寫下「川流福騰」祝願的照片，其中在填寫「住所」欄位時，王特別寫上「台灣國桃園中壢區青山路」。而在昨天，王義川受訪時再度強調，「我是台灣國立委有問題嗎」。

羅旺哲昨天晚上在廣播節目上請文化大學廣告系教授鈕則勳分析藍營2026最強母雞，鈕認為就是立法院長韓國瑜，原因是韓金句連發，又能炒熱造勢場合，讓支持者能夠團結。羅旺哲認為，綠營能符合這樣條件的人，放眼望去，好像只有王義川。他直呼，所以說，王義川是2026綠營最強母雞，這邏輯應該沒有錯吧？

另外，王義川昨天在政論節目《前進新台灣》提到，自己是台灣國立委有錯嗎？錯在哪？，之所以會寫下自己來自台灣國，是因「日本人不知道中華民國」。但臉書粉專「政客爽」昨天和今天都分別發文指出，今年1月份日本論壇5ch有一篇「台灣人在行李箱貼是台灣人，不是中國人的貼紙」的文章，當中討論的很多日本網友知道「中華民國」。

