誰是績效王？海外主動式ETF排行榜大公開 「第一名」甩大盤

海外主動式ETF今年績效排行榜出爐！在AI算力需求帶動下，鎖定「記憶體」與「光通訊」雙主流的基金表現最為亮眼，冠軍報酬率高達18.95%，大幅領先美股大盤。專家指出，受惠於結構性成長與高技術門檻，相關供應鏈議價能力大增，投資人可透過主動式ETF精準布局全球龍頭，搶賺趨勢財。（AI製圖）

受惠於美國1月ISM製造業指數優於預期，以及美印關稅達成協議等總體經濟利多消息，美股7日強勢翻紅。加上本周將有超過百家標普500指數成分股公布財報，市場情緒顯著提振。在AI算力需求持續增溫的帶動下，記憶體及光通訊族群表現強勁，連帶推升海外主動式ETF走勢。

其中，「主動統一全球創新（00988A）」表現最為亮眼，單日飆出5.36%漲幅，累計今年以來大漲18.95%，穩居海外主動式ETF冠軍寶座，大幅領先美股NASDAQ與S&P 500指數同期僅約2%的漲幅。

績效獨占鰲頭 大幅領先同業

根據CMoney最新統計顯示，在海外主動式ETF今年以來的績效排名中，「主動統一全球創新（00988A）」以18.95%的驚人漲幅穩居第一。排名第二、三名者依序為「主動元大AI新經濟（00990A）」漲幅13.12%，以及「主動台新龍頭成長（00986A）」漲幅5.29%。00988A以近19%的報酬率，展現出主動式選股的優勢。

經理人解密！看好記憶體與光通訊「結構性成長」

針對基金優異的表現，00988A經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點已高度集中在「記憶體」及「光通訊」兩大主軸。

陳意婷分析，傳統記憶體價格過去多受週期性因素影響，但此波AI熱潮帶來了龐大的算力與記憶體雙重短缺，使得記憶體產業正從過往的週期性商品，逐漸轉變為具備「結構性成長」的標的，價格驅動力不再僅來自供需失衡。

在光通訊方面，受惠於Rubin系列規格升級，導致功耗與材質門檻不斷抬高。由於能符合標準的領導廠商較少，技術護城河墊高，這讓相關廠商的議價優勢隨之強化。

精準布局科技巨頭與能源轉型

從00988A的持股配置進一步分析，其前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重合計超過20%。主要持股包括記憶體大廠美光（Micron）、SanDisk（SNDK）；以及光通訊領域的Lumentum、中際旭創。

此外，該ETF在前十大持股中亦布局了科技巨頭輝達（Nvidia）、Google（Alphabet），以及能源與原物料族群的西門子能源（Siemens Energy）、萊茵金屬（Rheinmetall）等，顯示其投資策略兼顧AI科技成長與能源轉型商機。

專家建議！透過主動式ETF降低海外投資門檻

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，且直接交易海外個股的成本與研究門檻相對較高。建議投資人不妨透過在台灣掛牌的「海外主動式ETF」進行布局，由專業經理人代為選股與調整持股，不僅能省去自己研究海外個股的時間與精力，也能更精準掌握全球產業趨勢。

