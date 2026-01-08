誰是美國下一個目標？ 川普想要格陵蘭

美國總統川普近日再次表態，希望掌控北極戰略要地，這個人口不到6萬，隸屬丹麥自治領土的格陵蘭。此舉引發歐盟強烈反彈，甚至有專家警告，若美國對格陵蘭動武，將等同北約成員國互相衝突，可能動搖北約存續。格陵蘭的地緣政治與資源價值，使這場外交與安全角力持續升溫。

美國總統 川普：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭，它具有非常重要的戰略意義。」

美國總統川普再次表達希望接管格陵蘭的野心，引發歐盟及歐洲各國強烈反彈。歐盟理事會主席 柯斯塔：「關於格陵蘭 請容我明確指出，格陵蘭屬於格陵蘭人民，任何關於丹麥和格陵蘭的決定，都離不開丹麥 也離不開格陵蘭，他們得到了歐盟的全力支持和聲援。」

法國外交部長 巴霍：「正如丹麥首相 近日所重申的，格陵蘭不是待售品，也不是任何人可以奪取的。」

白宮指出，取得格陵蘭是美國國家安全優先事項，川普正與國家安全團隊積極討論以多種選項拿下格陵蘭。白宮新聞秘書 李威特：「總統已經非常公開 清楚地，向各位以及全世界表明，他認為為了在北極地區，遏制俄羅斯與中國大陸，的侵略行為，這符合美國的最大利益，因此 他的團隊目前正討論，潛在的收購方案會是什麼樣子。」

美國國務卿盧比歐表示，他下周將與丹麥官員會面討論格陵蘭議題，暗示美國不會放棄對格陵蘭的戰略目標，甚至不惜動武。美國國務卿 盧比歐：「不只是這位總統，而是每一位總統都一樣，都會保留這些選項，我不是特指格陵蘭，我是就全球層面而言，如果總統認定，美國國家安全受到威脅，每一位總統都保有，透過軍事手段加以因應的選項。」

BBC指出，若對格陵蘭動武，等於北約自己打自己人，甚至可能牽動北約存續。目前川普除了傾向以「談判購買」取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥、再轉為美國夥伴。這片資源豐富、戰略位置重要的北極島嶼，如今外交與安全角力持續升溫。

