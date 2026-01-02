誰是解鈴人？洪孟楷點出朝野僵局關鍵：請先尊重民意

總統賴清德於1月1日發表元旦談話，明確提出2026年四大總目標，並向在野黨公開喊話，期盼能儘速通過本年度總預算與國防特別預算。賴清德同時表示，將積極促成朝野之間的合作，並計畫以符合憲法規範的方式，前往立法院進行國情報告，試圖化解目前的政治僵局。

國民黨立委洪孟楷。（圖／資料照）

國民黨立委洪孟楷於2日在臉書發文表示，自擔任立法委員至今，從未像這屆一樣，深刻感受到行政與立法之間幾乎失去溝通。他認為台灣身為民主多元社會，藍綠立場不同並非問題，關鍵在於「依法行政」。洪孟楷強調，不論誰執政，手握權力者都應為中華民國及2350萬人民負責，而非將不同意見者視為雜質。

針對憲政秩序，洪孟楷指出法律經三讀通過後，行政部門卻出現不副署、不執行，甚至自行解釋法律或選擇性適用的現象。他認為這已非單純的政黨競爭，而是嚴重的憲政問題，並點名《財政收支劃分法》、總預算以及國防特別預算皆存在類似爭議，呼籲行政體系應回歸法治基礎。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

在國防特別預算方面，洪孟楷提到該預算案總額達1.25兆元，但其中高達9000多億元的細項卻未說明清楚。他主張立法院與人民有權知悉採購內容與方式，而非提供一張空白支票。他認為依法編列並逐年審查，才是對國防與納稅人負責的作法，且民意代表背後代表的是人民，當權者不應選擇性聽取聲音。

洪孟楷強調，和解不應只是口號，強調「解鈴還須繫鈴人」。他認為當權者若忽視民意代表，台灣將難以前進，尊重民意與依法行政是社會和解的起點。他提醒政府，人民才是真正的老闆，行政機關應從尊重人民開始做起，這不僅是社會和解的基礎，也是對民主制度最基本的要求。

