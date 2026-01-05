誰是「下個委內瑞拉」？川普點名古巴：不用我動手，共產政府已經準備垮台

美國總統川普（Donald Trump）4日晚間預測，在美軍俘獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，古巴政府已經「瀕臨崩潰」，甚至不勞他做任何事。川普也警告，古巴今後再也不能依賴委內瑞拉提供安全保障與石油供應。

川普表示「絕對決心行動」是美國更廣泛戰略的一部分，旨在重申西半球的主導地位 ，並警告敵對政權再也不能相互依賴以求生存。川普在空軍一號上更對媒體表示，古巴的命運已經與馬杜羅下台直接綁定，因為委內瑞拉資助區域盟友的能力已經崩潰。當被問及是否考慮對古巴採取行動時，川普說：「我認為古巴即將垮台，我們無需採取任何行動。看來它正在崩潰，即將徹底垮台。」

《福斯新聞》指出，在馬杜洛被美軍活捉之後，古巴政府不僅呼籲舉行聲援委內瑞拉的集會，更指控美國侵犯主權。美國官員表示，古巴安全部隊在維持馬杜洛掌權過程中扮演核心角色。國務卿魯比歐（Marco Rubio）指出，古巴特務實際上掌控著委內瑞拉的內部情報與安全行動——甚至包括親自護衛馬杜洛，並監控其政府內部成員的忠誠度。魯比歐宣稱，馬杜洛的安保其實是由古巴保鑣負責，而非委內瑞拉人。

2026年1月4日，美國總統川普搭乘空軍一號從佛羅里達州前往華府。（美聯社）

​古巴政府4日也進一步證實，在美國的「絕對決心行動」中，共有32名古巴軍警人員喪生，這是哈瓦那當局首度公布官方死亡人數。古巴國營媒體表示，這些軍警人員是應加拉加斯政府請求派駐當地，並宣布全國舉國哀悼兩日。川普在搭乘空軍一號返回華府時也說：「昨天有許多古巴人喪生，對方陣營死傷慘重。我方則無人陣亡。」​

除了警告古巴之外，川普也將矛頭指向鄰國哥倫比亞，指控該國領導人助長毒品走私流入美國。川普表示：「哥倫比亞已病入膏肓，由一個喜好製毒販毒的瘋子統治」，他也強調「這種行徑不會再持續太久」。川普也重提他長期關注的格陵蘭議題，聲稱在俄羅斯與中國活動日益頻繁之際，這片北極領土對美國安全至關重要。川普說：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭島」，因為「格陵蘭周圍遍布俄羅斯和中國的船隻。」

