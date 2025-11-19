誰更有事？中國安部痛批高市早苗「陰險惡劣」 妄圖干預兩岸統一

即時中心／林耿郁報導

日相高市早苗「台灣有事」發言，風暴持續擴大；中國國家安全部昨（19）天發出聲明，痛批高市「極其惡劣」，妄圖「分裂國家」，終將招致全世界聲討；另一方面，中國也持續以「技術問題」卡關日本水產品進口，局勢持續升溫中。

到底誰有事？11月7日，高市早苗「台灣有事」可能出兵介入戰爭的言論，持續引發中國跳腳；北京呼籲民眾「別去日本旅遊」、下架日本電影外，官媒還放出包括「手插口袋」的外交照片，以及暫停日本水產進口等，全面「對日抗戰」。

另一方面，中國國安部也罕見發出措辭強烈的文章，痛批高市早苗是「越線挑釁的玩火者」，不思悔改、拒撤錯誤言論。是二戰結束以來，首位對中國發出「武力威脅」的日本領導人，而且還去參拜靖國神社、否認南京大屠殺，根本是「軍國主義死灰復燃」。

國安部痛批，日本妄圖「以台制華」、干涉中國內政、介入「統一進程」，根本就是撈取政治資本的「跳樑小丑」；近期國安部更破獲了一批「日本間諜」滲透中國的竊密案件，顯見日方「用心極其險惡、性質極其惡劣」。但中國早已不是「東亞病夫」，祖國必須統一，也必然統一，日本必將遭到全世界愛好和平人們的「共同聲討」！

另一方面，NHK報導，針對水產品進口禁令再開，中國外交部發言人毛寧19日表示，日本方面尚未提交「完整技術資料」，只有保障水產品安全，才是恢復進口的「前提」。

日本方面則敦促中國，儘速完成相關的「再註冊」程序，同時要求取消10都道府縣實施的進口限制。官房長官木原稔表示，日本會持續推動出口流程的「順暢化」。

一名日本政府高層坦言，北京在高市早苗事件上採取「相當強硬」姿態，恐需一段「冷卻」才能緩和局勢；短期內中日關係可能沒有回溫的契機。

