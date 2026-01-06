誰最愛台灣機車？外銷日本11.8億元穩居最大市場 歐洲這兩國緊追在後

台灣人熱愛騎機車，本土品牌不僅在國內受歡迎，也逐漸在海外市場發光。根據車輛工業同業公會最新統計，去（2025）年前十個月，台灣機車外銷總金額表現穩健，日本仍穩居最大市場，累計出口金額達新台幣11.8億元；歐洲市場則逐漸崛起，西班牙和義大利分列第二、第三名。

根據數據顯示，在出口總金額方面，日本持續穩居台灣機車最大外銷市場，累計金額達新台幣11.8億元以上。排名第二為西班牙，出口金額約9.6億元，第三名則是義大利，金額約5.8億元，顯示歐洲市場的重要性逐漸浮現。

至於第四至第十名，依序為以色列、澳洲、阿拉伯聯合大公國、美國、馬來西亞、德國及希臘，出口金額介於1.7億至2.6億元之間，顯示台灣機車外銷版圖相當多元，涵蓋歐洲、美洲、中東及亞洲等地區。

三陽在國內市占最高 光陽位居第二

將焦點轉回國內，根據《中央社》報導，業者統計，去年全台累計掛牌機車共70萬8406輛，其中，三陽掛牌31萬3502輛，市占率44.3%；光陽掛牌18萬3197輛，市占率25.9%；山葉掛牌12萬5928輛，市占率17.8%；Gogoro掛牌2萬8176輛，市占率4%。

三陽說明，去年國民旗艦車款銷售穩定，水冷機種及運動旗艦車款市場反應佳，時尚車系拓展女性市場版圖，共同推動三陽整體銷售動能。

觀察去年12月台灣機車銷售呈現回溫走勢，業者統計，去年12月台灣機車整體掛牌數6萬3550輛，較去年11月的5萬4311輛成長17%。業者分析，去年12月品牌車商推出歲末感恩回饋活動，加上政府貨物稅條例補助發酵，帶動消費者在年底前加碼購車。

