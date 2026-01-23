誰最有機會拉下蔣萬安？藍營議員認了：綠營有兩人地方實力很強

即時中心／高睿鴻報導

面對年底將登場的縣市長大選，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、握有執政優勢的現任市長蔣萬安，受到政壇關注。而由於關稅談判結果近日出爐、行政院和立法院則在高度對峙，閣揆卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，都因身處風暴中心，知名度水漲船高；特別是鄭，成功取得水準以上的對美關稅協議後，聲勢更是銳不可擋。不過，藍營北市議員李明賢仍認為，綠委王世堅、前綠委高嘉瑜，實力同樣不容小覷。

李明賢雖出身藍營，但一向與民進黨人士關係不惡，不僅時常受邀、參加親綠政論節目，更常與綠營政治人物相互訪談。他與高嘉瑜兩人，最近又在節目上談論年底台北市長選舉，高首先直言，國民黨的部分不用說，肯定是讓蔣萬安拚連任。但她表示，蔣最近也遇到不少爭議，就連理應是盟友的民眾黨，前主席柯文哲都指責他、質疑營養午餐及牛奶免費政策是「騙票」，看起來柯對蔣不太滿意。

「相較之下，民進黨最近又竄出新黑馬，就是鄭麗君，近期呼聲真的很高；主要是因為，她在對美關稅談判的表現，真的是非常亮眼」，高嘉瑜坦言說。她表示，因為有鄭麗君，台灣才好不容易爭取到現在的優惠，包括232條款豁免的最惠國待遇、15%稅率比照日韓等。高嘉瑜直言，為了這個成果，過程熬這麼久，終於讓大家看到她的能力；也使許多民眾認為，鄭麗君肯定是競爭2026年台北市長的最佳人選。

對此，李明賢則回應，卓榮泰、鄭麗君確實是討論度很高的政務官人選。但他說，若不要講政務官，自己還是覺得「煎鮪魚聯盟」的兩人，王世堅、高嘉瑜實力最強。他解釋說：「我講真的，以跑基層及地方實力來說，王世堅當然還是最強，但如果他算99分，高嘉瑜應該是85分到90分，妳的實力比王世堅弱一些而已！」。

不過，高嘉瑜聽後，立刻謙虛回應，「世堅大哥比我強太多！跟他大概差50步，他100分的話，我是50分」。李明賢則接著表示，因為王世堅很早就在布局，甚至有好幾個推薦的議員候選人，綜觀各選區，都有與他策略結盟的參選人；相較之下，高嘉瑜比較像「孤鳥」型態，雖然網路聲量高，但強項較侷限於內湖南港，其他區域的經營程度沒那麼高。但即便如此，他仍強調，以現有民代來說，王、高還是相對實力較強。

不過，聽到李明賢一直誇她，高嘉瑜也幽默回應說：「你是不是不希望我回去選內湖南港議員？」。但李明賢再次肯定她，直言說「妳高嘉瑜這3個字，就比人家做10年政績有用了！」，同時，也質疑高回鍋選議員的可能性，因為他認為，高與其他黨內議員不算太友好。

眼看李明賢一直「帶節奏」、狂誇讚她，高嘉瑜試圖趕快拉回話題，忍不住直言說：「甘我什麼事啊？你好好講鄭麗君好不好？」。然而李明賢還是強調，他依舊認為「最強的還是王世堅」，但王一直表態無意參選，所以讓政務官披戰袍，才會成為考量。他繼續分析，綠營過去確實推過政務官參選，例如前閣揆謝長廷，但同時也強調，台北「藍盤還是大於綠」，因此對議員候選人來講，還是需要更強的母雞帶領。

因此李明賢說，雖然卓榮泰、鄭麗君確實中規中矩，但爆發力卻可能沒有王世堅那麼強；而如果王依舊不願出來參選，一向與其友好、且地方實力同樣不錯的高嘉瑜，應該還是黨中央可思考的選項。

