誰會先被AI淘汰？黃仁勳點名這3種人 「有專業技術也沒用」

全球AI浪潮加速推進至深水區，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》專訪時表示，AI時代恐引爆一場「創意荒」，直指擁有專業技術也未必能保住飯碗，擁有三種特質的人會先被淘汰，包括沒有主見、不懂提問、拒絕學習的人。

黃仁勳在專訪中指出，生產力的提升雖是技術進步的象徵，也是一把雙面刃，一旦社會缺乏創造力，生產力便會向下驅動，進而引發裁員與失業。這場淘汰賽的分水嶺並非技術能力的高低，而在思維彈性，是否具備創造力、提問能力、持續進化的能力。

根據專訪內容，黃仁勳認為三種特質的人會先在AI時代中被淘汰。一是沒有主見、只會照表操課的人，這類工作者高度依賴SOP，缺乏重新定義問題與目標的能力，當AI能更準確執行任務，他們將失去存在價值。

二是不懂提問、無法與AI深度互動的人，黃仁勳指出，未來的核心競爭力不在「下指令」，而在於「問對問題」，他稱自己九成的工作其實都在提問，無法精準對AI提問，將無法放大自身價值。

三是拒絕學習、把AI視為答案機的人，黃仁勳表示，AI是強大的「技術均衡器」，能縮小專業門檻，但使用者仍需知道「要讓AI做什麼」，如果只是被動接收AI給的答案，而不思考與判斷，最終仍會被新流程所取代。

黃仁勳強調，使用AI並非讓其代為思考，而是讓AI教導自己不懂的事物，進而強化認知能力。未來的程式語言將不再是艱澀的代碼，而是人類日常使用的語言，AI競賽就是一場標準、語言與創造力之爭。

