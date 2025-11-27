誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。

針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。

同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。

