誰會披綠袍選台北市長？學者揭賈永婕參戰機率 曝最可能人選是她

政治中心／陳慈鈴報導

各黨積極佈局2026選戰，101董事長賈永婕近日因美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登101大樓，被點名是民進黨的台北市長黑馬人選，引發關注。但究竟誰會披上綠營戰袍參選，至今仍是未知數。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳就點出最可能的人選，認為是賈永婕的機會「非常低」。

鈕則勳於27日晚間在臉書表示，綠軍台北市長最可能人選應該還是鄭麗君，至於101董事長賈永婕日前傳出可能是黑馬人選，鈕哥認為機會其實非常低。

至於原因為何？鈕則勳說，很簡單，因為賈永婕自己絕對不會有意願，她自己也說過，而近期被點名，主要是因為極限運動家霍諾德101攀頂成功的話題使然，只要這話題淡了，一切也就回歸平淡。

鈕則勳表示，硬推賈永婕參選台北市長，與其說是派出「奇兵」，還不如說綠軍對年底台北市長一役已無牌可打！畢竟只以話題聲量作為排兵佈陣的考量，絕對不是宏觀的戰略，而是即興的戰術操作而已￼￼￼

鈕則勳還提到，綠軍已經在為行政院副院長鄭麗君做「鍍金身」及拉抬政治能量的系列鋪排，不論是閣揆卓榮泰到機場接機，或是賴清德與卓榮泰對其的吹捧肯定，並將她定位成「台美關稅談判的大功臣」來看，這以政績為基礎的戰略佈局，才真可能是順勢參選台北市長的起手式￼

鈕則勳認為，總之，候選人的出檯絕對會有一定脈絡，不可能是即興之舉，一定得考量後續一系列的整體佈局與操作，絕對不是以一個單點就能突破，而是有整體戰略面的策略搭配，才能拉高勝率。

