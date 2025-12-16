「誰會拿國會多數換免洗筷卓榮泰！」Cheap喊倒閣加重選總統：贏家幹嘛再賭？

​立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法（財劃法）最晚應於15日公布，但總統賴清德令案中批示「破壞財政永續」，行政院長卓榮泰加註不予副署意見，創下憲政首例；卓榮泰更重話表示，若被違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他「畢生的民主勳章」。對此，網紅「Cheap」15日在臉書直言，整件事情好笑地方在於， 想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？

Cheap直言，他其實很佩服說出「怎麼不敢提倒閣」的人，因為實在太好笑了。在野聯手通過《財劃法》修正案，要把中央的錢分更多給地方政府，執政黨覺得會掏空中央，造成國家運作困難，政院為此提出了「覆議」，被藍白聯手否決後，總統和行政院採極端手段「不副署、不公布」，總統不簽字讓法律無效，這是非常罕見且具爭議的做法，接著說「不爽去倒閣阿，讓卓榮泰下台阿！」

Cheap指出，然而行政院長下台，但同時可以「解散國會」，然後立委全部重選，整件事情好笑在於，提倒閣的想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，即便卓榮泰下台，賴清德可以再換100個「卓榮泰」上去，但卻要藍白用立法院多數換你的免洗筷？大罷免32：0被洗臉一次了，藍白現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？拿江山換可以無限復活的小兵，「你自己會答應這種白癡交易嗎？」

​Cheap建議，要倒閣可以，總統一起下來重選這才公平。有人或許會說，藍白有60%民意怕什麼？但這並非怕不怕的問題，而是「贏家不需要再賭一次」，現在就過半了，藍白即使多1席有差嗎？為什麼還要陪你翻桌？「我現在滿手同花順，你要我蓋牌重發？白癡嗎？選舉要錢，國家大事都不用幹了，整天選舉就好囉？」

