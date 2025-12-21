誰會是AI時代第一個輸家？陳鳳馨看各大巨頭：「它」死在沙灘上的機率越來越高

AI熱潮推升算力需求，主要雲端服務商（CSP）擴大資本支出投資AI基礎建設，不過市場擔憂若未來經濟效益不及預期，龐大投資恐有泡沫化風險。對此，媒體人陳鳳馨於節目《風向龍鳳配》表示，現在是一個「拋棄輸家、迎接贏家」的AI時代。

陳鳳馨表示，她一直不喜歡以泡沫形容這一次的技術革命，綜觀歷史，所有的金融泡沫約能分成兩大類，第一就是純粹的人為炒作，比如2008年的金融海嘯，當時對於次級房貸、證卷的炒作，屬於完全無中生有，這就是完全的泡沫，結束之後市場就會回到原點，甚至比原點還要更低，這種泡沫對於全球經濟只會帶來傷害，沒有任何的建設。

廣告 廣告

陳鳳馨說，但另一種是對於新技術的過度熱情推動，以至於在極短時間之內，應用跟不上大家樂觀的估計，便會形成估值過高的狀況，但終究會對於新技術的基礎建設、市場改革、人類生產力成長等有很大的貢獻，是鐵路革命、電力革命、網路革命。

陳鳳馨認為，AI並非2008年金融海嘯那般純然的泡沫，更像是鐵路、電力般的新技術革命所帶動的過度熱情，而現在的市場已經希望快速拋棄輸家，只要企業被辨別出可能是敗者就將被快速拋棄；不過對於可能的贏家，資金依舊追捧。「現在是拋棄輸家、迎接贏家的時代，但這也不代表人們一定看得很準確，AI時代的很多贏家或許都還沒誕生。」

陳鳳馨表示，晶片部分，輝達雖然遇到很多競爭與挑戰，可是在通用的AI晶片領域中，領先幅度依舊相當高，短期之內不會有人認為輝達是輸家，尤其是輝達持有大量自由流動現金，不會遇到財務問題。或許會有估值過高的壓力與修正，但短期不會變成輸家，而目前在晶片領域當中，明顯的輸家也尚未出現。

陳鳳馨指出，大型語言模型部分值得觀察，當前大型語言模型非常的多，但需注意的是，一般用戶不會付費訂閱所有的模型，可以想像該領域競爭到最後，贏者通吃的現象將非常清楚。未來，大型語言模型差距將越來越小，不管訓練方式如何，因為各種模型的資料來源都差不多。

陳鳳馨續指，馬斯克的XAI確實值得關注，它在一般網路資料之外，也被餵養獨特資料，比如X上的推文、SpaceX、Tesla、Neuralink等，因此競爭力確實比較高。未來的大型語言模型，要不就是非常突出，要不就是擁有完整的生態系。

陳鳳馨認為，ChatGPT引發了此次生成式AI大爆發，但其最大的弱點是沒有足夠的生態系，再加上無大量獲利的自由現金流，到目前為止屬於燒錢的公司，因此，ChatGPT不一定能夠笑到最後，「前浪死在沙灘上」的機率越來越高。

陳鳳馨表示，資料中心部分，這是台灣能夠賺到這波AI財最重要的來源，也是人類有史以來，最大規模的基礎建設投資。但資料中心成本極高無比，是否能成為鐵路革命的鐵路般，留下閒置的AI資料中心呢？可能性是存在的。

陳鳳馨指出，資料中心也是近期金融市場中最挑剔、最殘酷的部分，美國甲骨文從高點以來股價已腰斬，其財務狀況、獲利模式過度依賴單一公司，使市場對於其發展前景非常挑剔。

陳鳳馨表示，在最後的應用端部分，目前為止尚未大爆發，這也是眾人對於AI獲利模式如此挑剔的原因，若最後應用無法出現有效商業獲利模式，要如何支撐資料中心？AI已經進入淘汰賽，輸家被淘汰的速度可能會非常的快，大家在這場淘汰賽當中，應選對贏家，盡快遠離輸家。

更多風傳媒報導

