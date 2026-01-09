誰會相信？一個褲子脫一半、一個剩內褲 丈夫竟鬼擋牆 「剛剛在掃地」

社會中心／洪正達報導

小萱回到家發現丈夫與陌生女子在主臥中，2人仍極力辯解為自己開脫。（示意圖／Pexels）

基隆女子小萱（化名）與丈夫阿明在2022年間結婚並育有2名子女，原本小萱以爲可以一路幸福下去，沒想到2025年間某天返家後發現丈夫全裸與陌生女子床上打滾，當場怒不可遏提告求償50萬元，案經基隆地院簡易庭審理後，法官認定以逾越男女正常交往分際，判決阿明要賠償20萬元，全案可上訴。

判決指出，沉浸在幸福氛圍的小萱於2025年4月回家時，發現丈夫阿明正與小雪待在主臥室，阿明上身全裸、褲子已經脫一半，小雪全身只有一條內褲，很明顯關係並不單純，這時小萱拿出手機錄影蒐證卻遭到2人合力阻擋，且小雪還拉扯小萱頭髮，但阿明卻極力辯解自己正在洗澡，小雪則洗完澡正在穿衣服，但臥室看了一圈並沒有小雪的衣物，最後這段遭逢巨變的感情離婚收場，小萱向阿明提告求償50萬元。

案經基隆地院簡易庭審理，法官勘驗小萱的取證畫面，確實發現小雪只剩一條內褲，阿明則裸上半身，因此認為2人在臥室內獨處已經逾越男女交往分際，小萱求償有理，判決阿明要賠償20萬元。

不良行為，請勿模仿！

