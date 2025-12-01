誰會買？流感新藥1顆近900元 流感藥市場引爆「新舊混戰」

記者鄭玉如／台北報導

大陸流感疫情升溫，兒科、感染科門急診量增加，流感藥需求大增，市場出現「新舊藥兩極化」。（示意圖／PIXABAY）

中國流感疫情逐漸升溫，兒科、感染科門急診量增加，相關藥物需求也同步成長，流感藥市場形成「新舊混戰」的狀況，例如每粒2元的集採版奧司他韋，或是單片售價200元（人民幣，約新台幣900元）的創新抗病毒新藥，市場呈現明顯兩極化，引發熱議。

中國疾病預防控制中心於1月27日發佈的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》資料顯示，全國門急診流感樣病例中，流感陽性率超過40%，流感疫情整體處於中流行水平，部分省份達高流行水平，學校群聚明顯擴大。

廣告 廣告

根據陸媒《第一財經》報導，復旦大學附屬華山醫院一名感染科醫師透露，「感染人群基數大了，重症的病人數量也會相應增多一些」，另一名兒科醫師坦言，兒童確診流感的比例明顯變多，目前醫院的備藥比較充足，沒有出現斷藥的情況。

北京佑安醫院感染科主任李侗曾提醒，該輪流感在校園呈高度聚集性流行，發病族群以青少年為主，5至14歲的陽性率最高，若未能及時控制，最終恐傳染給中老年人群，尤其老年人是流感的高危險群，應接種疫苗預防重症，就算錯過接種時間仍應盡早補打。

此外，受到流感疫情影響，中國市場上出現「新老混戰」情勢，抗流感藥物種類更豐富，例如集採後的傳統藥奧司他韋價格極低，1粒不到2元（人民幣，下同），10粒裝只要15元，而最新一代RNA聚合酶抑制劑，如羅氏的「速福達」、多款國產原研藥，單片價格落於200元左右（新台幣約900元），前者是低價的大眾用藥，後者是高價但主打「一次服藥、全程起效」的創新藥，使市場呈現兩極化。

以歷年銷售量觀察，高價流感藥主要集中在北京、上海及江浙滬等經濟發達的沿海地區；內陸省份則仍以奧司他韋為首選。不過有業內人士估算，即使在大城市，「真正會選200元一粒藥」的比例仍不足5%。而多位專家提醒，治療與預防一樣重要，接種疫苗仍是防止重症的最有效途徑，民眾更不需要囤藥，供應目前仍屬穩定。

更多三立新聞網報導

水餃也漲價！台北最強水餃店「巧之味」干貝水餃1顆10元 老闆：撐不住

愛吃紅肉恐害失智！醫推「1類食物」護大腦、提升記憶力

花蓮不被打倒！「溫泉季開跑」回暖全台 縣府喊話：歡迎鏟子超人泡湯

臉上冒紅點不是痘痘！恐中鏢「梅毒」 醫揭「3種性病」易長臉部

