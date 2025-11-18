誰會點？ 「炸銀絲卷」如油量炸彈 網友駁：是寶藏單品

網友認為，銀絲卷是油炸澱粉，相當不健康，簡直熱量炸彈。（圖／東森新聞）





買鹹酥雞炸銀絲卷，有民眾就不嘻嘻了。網友分享，隔壁2名國中生都點炸銀絲卷，讓他很納悶，油炸澱粉不健康，簡直熱量炸彈，點炸銀絲卷的到底是什麼神人。但不少網友不這麼認為，直說炸銀絲卷好吃，是寶藏單品。

整條銀絲卷下鍋油炸，炸得金黃油亮，口感外酥內嫩，超受歡迎。不過就有網友發文指出，他遇到2個國中生在買炸物，都點了炸銀絲卷，他看了一下油量這麼恐怖，好奇點炸銀絲卷的到底是什麼神人。

沒想到引起網友熱烈討論，有人留言表示，銀絲卷炸完真的超好吃，根本寶藏單品。也有人認為，它是濃縮再濃縮的極致美味，炸得好吃的可遇不可求。還有兩派吃法，有網友說，銀絲卷就是讓你找個名目來吃煉乳的煉乳放置器。但也有人指出，那個油都是精華風味，還要加一些胡椒鹽才是正確作法。

廣告 廣告

不過炸銀絲卷猶如熱量炸彈，網友提醒，澱粉跟糖都很容易造成肥胖，裹油更是熱量爆表，吃炸銀絲卷跟直接喝油沒兩樣。但多數網友有共識，認為炸銀絲卷千萬不能天天吃，偶爾罪惡一下，解解饞還可以啦。

更多東森新聞報導

「超渡級」美食！攤販炸塑膠袋添脆度 網驚：這是投毒吧

醫起看／碳水化合物高溫油炸恐致癌 還影響男性生殖力

章魚燒「沒章魚」超衝擊 網：要改名台式油炸魷魚丸

