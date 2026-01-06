誰有內線消息？神秘客事前5小時重押馬杜洛下台，大賺1300萬。圖為美國緝毒局幹員1月5日移送馬杜洛（右）以及他的夫人佛羅雷斯（左），在紐約出庭。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛1月3日凌晨遭美軍突襲逮捕，在他被捕前夕，一名神秘投注者因押注他會在1月底前下台，已獲利約41萬美元（約1290萬元台幣）。美國國會一直在推動加強內線交易規範，此事很可能引起他們的關注。

《華爾街日報》、路透社報導，這名神秘投注者上月27日才在未來事件投注平台Polymarket開戶，押注馬杜洛將在1月31日以前下台的相關合約，當天共買入96美元。

之後一週，這名神秘投注者不斷增加投注金額；至美軍3日凌晨開始轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯前5小時左右，神秘客又加倍投注，總計重押約3萬4000美元。在馬杜洛被捕後，神秘客獲利41萬美元，是投注金額的12倍。

廣告 廣告

長期關注Polymarket的觀察家指出，這名神秘客上月才開戶，且當時幾乎沒有公開訊息顯示馬杜洛即將下台，這些都是內線交易的潛在指標。

法律專家指出，如果這名神秘客是預知消息的美國官員，可能會依現行內線交易法規被起訴。但神秘客若是外國人且在境外操作，美國沒有司法管轄權，可能無法追究。

《華爾街日報》先前報導，川普政府活捉馬杜洛的計畫，只有少數最高層級官員知情。不過這項行動需要多個軍事單位配合，一共出動了150架戰機自西半球20個地點起飛。

相關新聞曝光後，民主黨紐約州眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）5日表示，他計畫本週提出法案，明文禁止聯邦民選官員與公務員，在可以得知或有可能得知相關未公開資訊的情況下，於預測市場下注。

Polymarket先前就曾被質疑平台上可能有人從事內線交易。該平台禁止美國用戶使用其主平台，但投注者仍可利用VPN（虛擬私人網路）「翻牆」使用。

更多太報報導

不用三星用小米！李在明與習近平晚宴後曬自拍 稱獲得「人生照片」

馬杜洛被捕不等於政權更替 代總統就職後鎮壓機器重啟、一天逮7名記者

丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結