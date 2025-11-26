誰有網路時代的道德話語權？
兩岸的娛樂界最近非常不平靜。首先是大陸藝人與公眾人物先後在網路上形象坍臺，接著台灣也出現閃兵事件，藝人當年用錢買假醫療證明來逃避兵役，出事後像拉起一串粽子一般，接二連三有人被上銬帶走。這些事件令人怵目心驚，讓產業已經處於嚴冬的電影界面臨新一波的打擊。
最早出事在6月，大陸剛剛冒出頭的女演員那爾那茜，因為在《封神2》裡面英氣勃發，帶點異國風情的鳳眼形象，肯拚能搏，在鶯鶯燕燕的女明星中獨樹一幟，成為楊紫瓊後最被看好的動作女星。她被吳京、袁和平兩大戰神挑中，與重新出山的李連杰出演7億人民幣的大製作《鏢人》。正在意氣風發之時，自己卻在訪問中曝出國證件違規，於是被政府徹查後無限期下架，劇組換角重拍，損失驚人。
接著出現于朦朧墜樓事件，網路上對其死因傳言甚囂塵上，娛樂圈多人被牽連，即使官方闢謠，被指名的人也出面澄清，可是觀眾硬是不買帳，不斷在網路上發動大規模的起底與抵制，導致一部斥資上億，明星眾多的文藝片，草草以400萬下片。
輿論風暴，最終捲向華語電影大導演王家衛。他的前職工古二將私下錄音公布，聲明自己創作的署名權被剝奪，也長期被王家衛剝削（低薪還得兼廚師）。錄音裡大導演臧否眾多《繁花》電視劇的演員，甚至對體制亦有微詞。這下子網路一片譁然，頂流導演跌下神壇，那個藏在墨鏡後看不見眼神的大神原來也是凡人。網路開始繪聲繪影描述他如何拍片沒有劇本，奴役演員，還得靠張叔平、譚家明用剪接救駕。加上李安和網紅向華強太太加碼強烈批評，視頻傳的速度極快，簡直是未經審判直接宣判有罪。
網路言論分成極端兩派。有人認為大導演霸凌弱勢創作者（尤其該編劇患了漸凍症），引起大量維權的同情聲浪。另一派認為偷錄音事件非常不道德（容易斷章取義，侵犯隱私）。總之這是個兩敗俱傷的事件，王導演危機公關沒有及時止損，讓一缸子明星如陳道明、唐嫣、周迅、陳坤等無端中箭，自己也成為眾矢之的。
還有一位導演／演員徐崢，疫情期間他背信將《囧媽》賣給網路，引起數十家院線聯名抵制，若干年後他再拍《逆行人生》，院線執行對他的抵制，觀眾更認為他富甲一方，演弱勢小人物不可信。電影雖然拍得不錯，就是沒人要看。網路上熱鬧滾滾，充滿道德審判。前幾天演員郝蕾也來插花，全面批評世界大電影節和得獎人。
對比大陸網路各種道德批判，台灣似乎沒有那麼激烈。首先學歷病歷作假問題，過去有時淪為政治操作，大眾對司法體制乃充滿質疑。台灣老百姓對藝人總是留點餘地，不至於趕盡殺絕。以往小豬的緋聞事件，似乎沒有影響到他的生存。柯震東與房祖名吸毒，讓他丟了大陸市場，可是在台灣仍舊片約不斷。前陣子過世的顏振國，犯法出獄後寫書法拍電影，照樣一條好漢。對於閃兵的多位藝人，民眾就像吃瓜看戲，看大雪球越滾越大，等著哪些人會繼續落網，對他們用錢買病歷的聲音相對不那麼大。
我有時在想，台灣這種對司法和道德比較淡漠的觀念，是不是從社會兩極分裂，是非變得界線模糊開始的？許多政治人物明明劣跡斑斑，違規觸法、官商勾結，被揭露後依然厚著臉皮活躍在政壇。反正一切都可以推為對立黨的造謠，司法自此失去了民眾的信任，道德也依政治立場而定。網路上眾聲喧嘩，價值觀嚴重扭曲，這樣的社會真正有民主嗎？在網路後台可控的年代，我們真正有自由嗎？（作者為電影監製、國立台北藝術大學教授）
