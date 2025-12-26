（圖／本報系資料照）

賴總統於行憲紀念日當天，高分貝怒批在野黨卡預算、沒資格談憲政，這話格外刺耳。憲法賦予立委行使審議預算權，但民進黨團總召柯建銘已坦言，大罷免行動時他每周三和總統開會，大罷免大失敗後，改由行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法案不副署、不執行，如非總統授意，誰敢如此藐視憲政？

賴總統25日指控立法院未在年底前審竣明年度預算，已違反憲法，語氣急切。然而，憲法從未規定「立法院必須於12月31日前完成預算審議」，相關時程僅見於《預算法》，且仍保有彈性。賴總統以錯誤法源壓迫國會，還好意思批判在野黨沒資格談憲政嗎？

廣告 廣告

這已不是賴總統第一次不尊重憲政。從「更大的民主」、「不是表決多數贏就可以了」，到如今「即席造法」，賴清德屢以政治語言取代法治邏輯。當總統以憲法不存在的條文指責國會失職，憲法便不再是最高規範，而成了權力工具。

何況，藍白質疑預算的關鍵，是因1.25兆國防特別預算的內容空洞，行政院未提出具體、可受監督的採購清單，只要求立法院先行背書，形同一張空白授權書。這不是挺國防，而是逼國會替未知的風險負責。國會嚴審預算是天職，不是杯葛，賴總統將理性監督抹黑為反國防，只是政治話術。

因此，當賴清德質問在野「有何資格談憲政」，國人真正想問的是：一位曾稱「《中華民國憲法》是災難」的總統，是否願意受憲法節制？當行政、司法都配合執政黨的政治意志運作，國會反成了護憲最後的防線。誰有資格談憲政，恐怕得先檢視誰才是毀憲亂政的元凶？