大陸啟動「正義使命2025」圍台軍演，完成鎖定台灣的實質包圍演訓，美國總統川普先前高調宣布新一輪對台「八大軍售」引發對岸抗議，加上總統賴清德指稱大陸「實力不夠」無法攻台，雙重催化也讓此次飛彈落點創下史上最接近台灣的紀錄。

賴清德自上任以來，號稱「和平四大支柱」方案儼然幻滅，主張強化國防實力，卻又公然違憲喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，再以「國安17條政策」整肅異己，甚至乾脆定調「境外敵對勢力」挑動大陸；如今又讓美國「對台軍售」成為箭靶，難怪國民黨主席鄭麗文怒轟賴清德「把路走絕」。當賴清德選擇以政治語言挑釁北京政府，試圖要將壓力外推且責任內轉；反觀鄭麗文選擇兩岸交流破冰並跨海溝通，卻遭鋪天蓋地的抹紅攻擊。這類對比，已暴露出誰讓兩岸真正失語。

鄭麗文公開表達，若有助於穩定台海局勢並降低誤判風險，願意親赴對岸，與中共領導人習近平會面溝通。大陸「正義使命2025」堪稱歷年最大，模擬對台全面封鎖引發關注，站在戰略理性角度分析，怎能拋棄溝通交流的政治選項，卻被綠營操作為「投降主義」。然而，戰略理性應是「備戰而不求戰，能戰而後能談」。如今，走向對岸反而成為「原罪」？

鄭麗文推動與習近平的兩岸對話，卻被綠營人士及名嘴側翼指控，為了「阻擋軍購、換取門票」，著實展現綠色謊言供應鏈的杜撰手法。這種政治話術，刻意掩蓋一個核心事實，美軍多項對台軍購交付延宕，在於美方產能與交付能力問題，才是在野政黨杯葛主因。尤其，美國早已多次調整交付時程，部分軍備項目甚至延後數年，如今又要購入包含多項先進武器系統與裝備，例如高機動火箭系統（HIMARS）、榴彈砲、自走砲到反裝甲飛彈等；賴政府對此質疑充耳不聞，反將責任丟給在野陣營，儼然無視軍購「失能」下已戰略失真。

賴清德公開明示大陸並不具備全面攻台能力，藉此激發少數民意，進而催化「正義使命2025」圍台軍演，還以史上最大聯合封鎖、精準打擊、資訊戰整合，賴政府卻未提早掌握相關情資，已經凸顯國安情報失靈。如今，正是賴清德輕率的直接回應，忽視軍事實力差距還在國防策略出現誤判，一旦激化政治衝突導致「猝然受敵」，不僅低估對岸實力還製造出戰略困局。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）