誰為綠營戰桃園？何志偉大氣回應「團結的我們就是最好人選」

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

農曆新年將至，桃園藝文特區年貨大街湧入採買人潮，總統府副秘書長何志偉（7）日前往掃街，代表賴總統向民眾拜早年，並沿途發送總統府春聯，不少攤商與市民要求合照，何志偉來者不拒，還幫忙推銷年貨，展現親和力，也凸顯高人氣。

農曆新年將至，桃園藝文特區年貨採買人潮多，總統府副秘書長何志偉7日前往掃街，代表賴總統向民眾拜早年，不少攤商與市民要求合照，何志偉還幫忙推銷年貨，人氣超高。圖/民眾提供

何志偉表示，他很喜歡在過年前到年貨大街掃街，邊走邊看、邊聽大家的意見跟想法，到年貨大街逛逛，正好能讓他接觸到最真實的民意。他今天為此提早到年貨大街「擠來擠去」，一度被人潮卡住走不出來，感覺年味也越來越重，讓他很有感受，很希望市民也到年貨大街感受年味，過個大好年。

廣告 廣告

何志偉強調，過年是「除舊布新」的重要時刻，「桃園值得更好的人，也值得更好的施政方針跟執行力。」，新的一年不論他在什麼位置，都希望能為桃園帶來更多改變與進步。

針對近期民進黨桃園市議員初選登記開跑，引發外界好奇綠營桃園市長人選布局，何志偉大器表示，黨內的兄弟姊妹都是一時之選，每個人都非常優秀，各自有最強的地方，不管最後推出來的人選是誰，最重要的就是團結力量大。何志偉說：「團結的我們，就是最好的人選。」



更多FTNN新聞網報導

接地氣獲肯定 何志偉盼以跑馬拉松精神努力讓桃園更進步

何志偉走訪桃園喊長者健康值得年年被愛 拋「假牙每年維修」補助

被盛讚稱職母雞 何志偉強調在地生根一群人努力更進步

