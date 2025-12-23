誰玩殘憲政 大法官淪為清德宗的家奴？

憲法法庭本應是國家民主與人權的最後一道防線，如今卻成了踐踏權力分立的「憲政怪獸」。日前憲法法庭宣告《憲法訴訟法》修法違憲失效，這項判決不僅在程序上荒腔走板，傳言期間還有執政高層企圖關說大法官，暴露了執政當局把大法官當工具的醜陋心態。

回顧這場憲政危機，始作俑者正是賴清德總統。憲法明定大法官應為 15 人，身為國家元首，補足憲法機關員額是不可推卸的義務與權力。然而，賴總統面對國會多元民意，不僅不思溝通協調，眼見無力打掉國會不同意建的雜質，乾脆怠忽補提名適合人選，任由大法官員額在法定期限內遲不補足，導致憲法法庭形同停擺。

這種「不作為」若非精準的政治算計就是無能。當憲法法庭因人數不足而陷入癱瘓，大法官卻「毀法自救」。於是我們看到，本因人數不足不得開會的五位大法官，竟然不顧蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等另外三位同僚的強烈反對，硬生生將不同意見者「踢出」總額，逕自宣告國會修法違憲。這五人竟把自己當成超越法律的「太上皇」，用少數暴力否定多數民意通過的法律，這不是守護憲法，這是徹頭徹尾的「枉法裁判」。

更令人震驚的是，媒體爆料，竟傳出有黨政高層在大罷免期間企圖透過私人情誼向蔡宗珍等大法官進行關說施壓，意圖收服不同見解的法官。如果報導屬實，這已不僅是政治干預，更是刑事犯罪！民眾黨立委黃國昌怒批，總統府至今選擇噤聲，難道是在行使「緘默權」以掩護那隻躲在幕後的關說黑手？

這種對司法威脅利誘的手法，簡直是對跛腳憲政體制的再次重擊。當大法官不再是法律的守護者，而是行政權的「鷹犬」；當憲法法庭變成執政黨的政治工具，台灣的民主法治恐將名存實亡。

國民黨立委吳宗憲感嘆台灣大法官的自甘墮落。他指出，憲法法庭人數門檻是「剛性規定」，沒有任何妥協空間，五位大法官明知故犯，扭曲法定程序，寧可違法也要背賴清德總統利用，以完成「獨裁三部曲」。確實，當五個人就能決定法律存廢、甚至行政院對立院法律有「不公布、不執行」的權力時，台灣已進入「清德宗」的獨裁時代。

在野黨對這五位大法官提起「枉法裁判」的告發，是為了守護民主體制最後的尊嚴。賴清德總統應即刻擔起責任，補足具公信力的大法官人選，而非躲在綠色法官的判決後方竊喜。我們拒絕這種連管委會開會都不如的違法裁判，更拒絕一個為了權力可以隨意撕毀憲法的傲慢政權。

