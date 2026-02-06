誰用的 汽車烤漆遭啃咬 竟是"惡犬追貓釀禍

中部中心／張家維 南投報導

南投草屯鎮碧山路一帶，最近有不少民眾都發現，自家車輛輪胎附近的葉子板周圍，有被啃咬的痕跡，調閱監視器畫面，抓到兇手了，還是一群！不是人，原來是狗追逐貓咪，因為貓躲進車子引擎室，三隻體型壯碩的狗圍著啃咬車子肇禍。

看著車子輪胎附近葉子板的慘狀，坑坑巴巴，烤漆都掉了，車主一臉無奈指出，一早準備出門，馬上發現車子遭破壞，調閱監視器畫面抓到兇手。





南投汽車葉子板無故遭「啃咬」 報警緝凶 罪魁禍首竟是「牠」

狗追貓躲進汽車引擎室 犬隻竟狠狠啃咬汽車（圖／翻攝畫面）

畫面中兩三隻犬隻圍著她車子的右前輪附近，突然白色犬隻發動攻擊，一口咬下去，滿嘴都是烤漆，還一直啃一直啃，旁邊一隻黑狗也加入啃咬行列。原來有隻貓咪被追得無路可逃，跑進車子引擎室，黑狗白狗竟然往死裡咬，把別人的汽車啃得遍體鱗傷。車子被咬破壞還被撒尿做記號畫地盤。車主求償無門，將畫面po上網，沒想到紛紛有人留言，就在草屯鎮碧山路一帶，車子也被咬；晚上超級多狗，吵到無法睡覺。





汽車輪胎葉子板上烤漆「傷痕累累」 狗追貓躲進車引擎室 汽車遭犬隻啃咬（圖／民視新聞）









有民眾也po出有人開車載著狗籠在附近出沒，懷疑就是這幾隻飼養的獵犬，追捕山豬用的，刻意晚間外放。大型犬隻不定期深夜出沒，不管是追貓還是咬車，民眾憂心財產還有人身安危，決定報警處理。





狗追貓躲進汽車引擎室 犬隻竟狠狠啃咬汽車 受害車主不只一人（圖／翻攝畫面）

















