誰的主謀／唐勝一
唐勝一
在葉大爺的七十歲壽宴上，小燕子挽著葉會走到大爺跟前，雙雙跪下拜夀，齊聲說:“爹，兒子兒媳給您拜夀了，祝您福如東海，壽比南山。”
滿堂賓客看著傻眼了，聽得不敢相信各自的耳朵，接著就像一鍋煮沸的開水，人聲鼎沸:“哇，小燕子咋成了兒子的老婆？”“對啊，小燕子本是大爺的老婆，現在竟然降低輩份變兒媳婦啦！”
大爺的女兒葉菊當當當的趕過來:“爹，剛剛我還叫小燕子為阿姨，怎麼陡然的變成了我的嫂子呢？”
滿堂賓客無不好奇，個個豎起耳朵想聽解釋。
小燕子是葉會介紹給爹的。“爹，小燕子給你，當我的後娘。”葉大爺驚呆了，半晌才回過神來回話:“會兒，你發燒說糊話了？你個43歲的單身漢，好不容易找個30歲的女人，都好上一陣子，還能給我？”“爹，我是真心把小燕子讓給你。”葉會說著的同時眨巴眨巴眼，睜開眼睛已是淚光閃閃。他抬手抹了抹，說得很深情:“爹，我娘過世的早，是你一手把我拉扯大，還不續娶，不容易啊，現在有機會，是該彌補啦。”葉大爺用手理理蓬亂的頭髮，頓時精神起來，嗓門兒反倒有點不自然:“會兒，小燕子會同意麼？”兒子告訴說:“過兩天我領小燕子來家裏，你親自問她吧。”
鄉下女人的小燕子，進城打工不順，落魄得很。那個雨天，雨嘩嘩啦啦的下過沒完，小燕子冒雨行走在街道上。走在她後邊的葉會見著，緊趕幾步，做好事一樣地把青布雨傘撐在小燕子的頭頂上:“美女，淋生雨會得病的。你是逛街還是回家？”“逛街沒錢，回家沒家。我是從鄉下進城的打工女。”“那我就送你回住處吧？”她淒冷一笑:“嘿嘿，沒有住處。喂，好人呐，你別光顧著給我遮雨，自己一身淋濕嘍。來，靠近點。”他靠近她身子，她伸手摟住了他的腰。走著走著，他突然跟她講:“你還沒得住處是吧？要不就先到我家去，我家裏正有一套房子沒有租出去呢。”“不不不，我連簡單的破房子都租不起，哪還租得了套房呢。”他告訴她:“我沒意思要你租我家的房子，只是想讓你暫時住住。”“哦，原來這樣，那行，等我打工賺到了錢，我會給你房租的。”葉會看著她:“你別老想著房租，先住下，找事做, 賺錢吧。”她連連點頭:“好嘞，聽你的，哥。”
她對他有好感，他更覺得她不錯。她住進她家的出租房，他時常去關懷看望她。“你咋不和男人一起外出打工呢？”她回答他:“我跟男人同居幾年，沒有生孩子沒有領結婚證，不受法律約束。主要是死鬼男人不務正業，還待我不好。”“你打算咋辦？”“肯定分手嘛，隨緣再找一個。”他鼓起勇氣試探:“我給你介紹個城裏男人？”“你就是城裏人嘛。”她剛說得讓他心花怒放，隨後一句則像盆冷水兜頭澆得他心裏頭拔涼拔涼。“不過，我不喜歡城裏人，好乖巧，還看不起鄉下人。”他“嘿嘿”憨笑:“我不一樣，爺爺奶奶、外公外婆都是鄉下人，我也能算半個鄉下人嘛。”她喜出望外:“那就好了，你成了我們的好鄉親。”
壽宴喜慶洋洋，壽星依舊風光。葉大爺絲毫不受小燕子自降輩份的影響，樂呵呵地以茶代酒，逐桌向賓客敬酒。有三四個年齡相仿的院落鄰居打趣他:“葉老，失落不？”“我不失落，我高興還來不及呢。我本來擔心會兒打單身，現在小燕子成了他老婆，他可以生育兒女續香火嘍。”一位滿頭白髮的老人，捋捋花白的鬍鬚，開口問:“葉老，你會扒灰不？”葉大爺搖著頭, 認真地回答:“應該不會。都這麼大年紀了，沒了那方面的欲望。”“葉老，你是不是膩了？”葉大爺沒有吭聲，只是一個勁地笑。
一時間，小燕子由後媽變媳婦的消息成了街頭巷尾人們的談資，有罵不成體統亂倫的，有說事不關已高高掛起而不用瞎操心，還有同情者講這是事不得已或乃婚姻自由的體現。反正，葉家三位當事人無法安寧，外出被人戳脊樑骨，坐在家裏也能聽到院落裏的有關議論聲，刷抖音也能刷出對這件事情攸評說視頻。
時間是最好的消音器。二三年過去，仿佛大家已然忘卻了這件事。偏偏，葉大爺出嫁的女兒葉菊，纏著老爹要過繼一套房子給她，從而點燃了家庭矛盾的導火索，引爆火藥桶將葉家炸得非同小可。
小燕子初住葉大爺出租房時，葉會就給她講過:“我爹比較厲害，賺錢買了兩套房子。更厲害的是，兩套房子都落在他一人的份上。”她好奇地問:“難道沒有你的份？”他低著頭，沉默一刻，嘟嚕一句:“暫時沒有。”她給他倒了杯冒熱氣的茶水，她冰冷的雙手捂著玻璃杯，不多久便熱到了心窩窩。他看了看她，繼續說:“要是我娘在的話，應該有我娘的一份。”她被這句話所感應，重燃好奇心:“哥，你可得多個心眼，你爹要是找個後娘，豈不就有一份房產要給後娘了？”“那倒不一定。”他告訴她，“我爹已經給我和妹妹講了，他的兩份房產，在他滿72歲那年，會分別過繼給我兄妹各一份。”“哦——，原來這樣。”她像突然發現了寶似的，高興得眉開眼笑，“哥，據我分析，你完全有可能將兩份房產都落到你的頭上。”“咋可能嘛？”她指揮他:“關燈，睡到床上去，我慢慢跟你講。”“你不罵我流氓了？”她瞥他一眼:“你不流氓，我能讓你上床麼？”他吧嘰一聲，關閉了明亮的電燈。這一夜，他倆徹夜難眠，終生難忘，作出了艱難的抉擇。
在葉大爺七十大壽的後一年，女兒葉菊就等不及地跟爹協量著:“爹，按你原來給我和哥所講定的，應該明年將你的兩份房產分別過繼給我和哥。不過，我想請你提前一年過繼給我們唄。”葉大爺沒吱聲，大口大口喘粗氣。葉菊揉著爹的肩，撒嬌道:“爹，你對兒女好，兒女心中有數，一定好好孝敬你。你對我剛講的這件事，也講個意見嘛。”“我沒意見。”葉菊高興著，朝爹伸出個大拇指:“爹真好！”葉菊最後跟爹商量:“爹，我們哪天去辦理變更手續？”葉大爺低下頭去，輕聲說:“菊兒，爹給你的承諾兌不了現啊。”“咋啦？”葉菊睜大雙眼盯著爹。爹深吸兩口氣，有氣無力，聲若遊絲的顫顫抖抖:“小燕子給你當後娘時，她要去了一套房產。當時為了你哥，我將另一套房產也變更給了你哥。”
葉菊聽得掉眼淚，一邊擦拭一邊責怪:“爹，你咋能這樣啊？”
葉大爺拉起女兒的手:“菊兒，事已至此，我也沒辦法了。”
葉菊憤然:“哥，你咋這般不顧手足情哪？”
爹告訴她:“菊兒，別怨你哥，要怨就怨爹吧。”
“不，我要去向哥嫂討公道，看看他倆誰是這個事件的主謀？”
