誰的台灣？誰的算計？

近日《華爾街日報》社論再度對台灣問題發表高論，字裡行間所流露的，與其說是對台海和平的關切，不如說是一種熟悉而頑固的戰略焦慮。這份誕生於金融資本核心、長年代表華爾街利益與美國建制派國際主義立場的媒體，對世界的理解向來有其固定框架，亦即凡涉及美國全球影響力之處，皆需納入其安全與利益的計算；凡可能動搖美國主導地位的變數，則必須被提前定義為風險乃至威脅。

這篇題為〈台灣和川習會〉的社論中，我們看到的並非對兩岸現實的細緻理解，而是一場幾乎可以預期的論述重演，北京被描繪為善於分化的操盤者，華府被提醒不可示弱，而台灣則被賦予超越其自身意志的戰略意義。這種敘事並不新鮮，它延續的是冷戰以來的思維慣性，將複雜的歷史問題簡化為制度對抗，將區域議題上升為全球棋局，並在此過程中，將一切外部力量的深度介入充分合理化。

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台灣問題從何而來？它不是在華府的戰略報告中誕生，也不是在紐約的報社社論裡成形。它源自近代中國歷史的斷裂與延續，源自兩岸制度分化後長期積累的現實差異。無論對其性質如何詮釋，都無法否認一個基本事實，那便是這是一個發生在兩岸中國人之間的問題，乃歷史、文化與政治交織的結果。當外部輿論輕易否定它是兩岸家務事的說法，並試圖將其完全納入國際安全框架時，實際上已經在無形中重塑了問題本身，使其完全偏離了原有的脈絡。

更諷刺的是，在《華爾街日報》的筆下，台灣的重要性幾乎完全只體現在軍事位置與半導體產業上，而對於島內兩千多萬人最樸素的期待諸如安定、發展與可預期的未來卻顯得漠不關心。

在這樣的敘事架構下，《華爾街日報》對中國的描述亦顯得刻意簡化。社論中反覆提及「共產主義」，試圖喚起讀者對意識形態對抗的直覺反應，然而這種語言與今日的現實之間，早已存在明顯落差。當代中國的運作模式，無論外界如何評價，實際上是一種結合市場機制、國家治理與全球參與的混合體系，其官方表述為「中國特色社會主義」。若一味將其直接等同於冷戰時期的共產主義，不僅無助於理解其行為邏輯，反而容易導致判斷失準，甚至錯失可能的對話空間。

當外部世界不斷為台灣賦予意義，將其置於更大的棋局之中，也許更應反思的是，這些意義究竟來自台灣本身，還是投射自他者的需求？當「關心」逐漸演變為「介入」，甚至在不自覺中越過分際、轉為主導與牽引時，原本應該被保護的空間，反而可能被一步步壓縮。

台灣不應被書寫成任人取用的戰略敘事，更不是反覆加碼的地緣籌碼，它是人們安身立命的家園，其次才是各方辯論的議題。當這個最基本的次序被還原，那些被刻意放大的對立，才會顯出原本的尺度，而台灣的出路，或許正藏在少一些算計、多一分清醒之中。（作者為海外作家）